Jobs : MBA व CS समेत 10 डिग्रियां जिनकी घट रही वेल्यू, रद्दी होने का डर, एक्सपर्ट ने बताया क्या पढ़ें

संक्षेप: हार्वर्ड के अर्थशास्त्रियों का कहना है कि कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग और बिजनेस जैसी कुछ पारंपरिक डिग्रियों की वैल्यू समय के साथ कम होती जाएंगी। तेजी से बदलती जॉब स्किल्स डिमांड की वजह से ट्रैडिश्नल डिग्रियों की चमक फीकी पड़ जाएगी।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटेमेशन के दौर में हायर एजुकेशन डिग्रियों की वेल्यू नए सिरे से तय हो रही है। अब हर हायर एजुकेशन या कॉलेज डिग्री आपको जॉब की गारंटी या सुरक्षित भविष्य की गारंटी नहीं देगी। हार्वर्ड के इकोनॉमिस्ट की नई रिसर्च बताती है कि सभी कॉलेज डिग्री लंबे समय तक चलने वाला फाइनेंशियल रिटर्न नहीं देती हैं। एक वक्त था जब बिजनेस व इ्ंजीनियरिंग की डिग्रियों को कामयाबी पक्की करने वाला माना जाता था। लेकिन अब इनकी चमक फीकी पड़ रही है। हार्वर्ड के लेबर इकोनॉमिस्ट डेविड जे डेमिंग और रिसर्चर कदीम नोरे ने अपनी 2020 की स्टडी में बताया कि कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग और बिजनेस जैसी ट्रेडिशनल एप्लाइड डिग्री पर मिलने वाला रिटर्न समय के साथ तेजी से कम होता जाता है। यानी इन डिग्रियों से जुड़ी करियर फील्ड में पहले जितनी मोटी कमाई रह गई है।

इंडस्ट्री की जरूरतों में तेजी से हो रहे बदलावों की वजह से उपरोक्त परंपरागत डिग्रियों की मार्केट वैल्यू कम होती जा रही है। अब इनके लिए लगातार अपस्किलिंग जरूरी हो गई है। यहां तक ​​कि एलीट बिजनेस डिग्रियां भी इससे अछूती नहीं हैं। 2025 की शुरुआत में हार्वर्ड बिज़नेस स्कूल और दूसरे आइवी लीग करियर सेंटर्स की रिपोर्ट में पाया गया कि टॉप एमबीए ग्रेजुएट्स को ऊंचे लेवल वाले रोल पाने में मुश्किल हो रही है, यह इस बात का संकेत है कि अब बड़ा नाम भी प्लेसमेंट या सैलरी की गारंटी नहीं देता। एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट के मुताबिक ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज में स्टूडेंट्स की दिलचस्पी धीरे-धीरे कम हो रही है। द हार्वर्ड क्रिमसन के डेटा से पता चलता है कि 2013 से ह्यूमैनिटीज कंसंट्रेटर्स में लगातार गिरावट आई है, क्योंकि स्टूडेंट्स तेजी से स्टेम ( STEM - विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित)) और करियर-फोकस्ड प्रोग्राम चुन रहे हैं जो बेहतर जॉब रिजल्ट का वादा करते हैं।

एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह ट्रेंड न सिर्फ स्टूडेंट्स की बदलती जरूरतों को दिखाता है, बल्कि एम्प्लॉयर की पसंद को भी जाहिर करता है। हार्वर्ड की 2022 की "डिग्री रीसेट" रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि कंपनियां जेनेरिक डिग्री के ऊपर डेटा एनालिटिक्स से लेकर डिजिटल लिटरेसी जैसी स्पेशल स्किल्स वाली डिग्रियों को ज्यादा तवज्जौ दे रही हैं।

इन डिग्रियों की मार्केट वैल्यू कम हो रही है हार्वर्ड रिसर्च और 2025 की मार्केट रिपोर्ट के अनुसार नीचे दी गई दस डिग्रियों की लॉन्ग-टर्म वैल्यू और करियर रिटर्न में काफी गिरावट देखी जा रही है-

1. जनरल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए शामिल) – तेजी से मार्केट सैचुरेशन और हायरिंग की पसंद में बदलाव ने इनकम रिटर्न को कम कर दिया है। अब पहले जैसी कमाई व मजबूत भविष्य वाली बात नहीं।

2. कंप्यूटर साइंस – एंट्री के समय फायदेमंद होने के बावजूद तेजी से स्किल पुराने होते हैं, ऐसे में इसके लगातार अपस्किलिंग की जरूरत होती है।

3. मैकेनिकल इंजीनियरिंग – ऑटोमेशन और ऑफशोर मैन्युफैक्चरिंग से बुरी तरह प्रभावित।

4. अकाउंटिंग – ऑटोमेशन और एआई लंबे समय में जॉब ग्रोथ को कम करते हैं।

5. बायोकेमिस्ट्री – सीमित एकेडमिक फोकस और सीमित डायरेक्ट एप्लीकेशन।

6. साइकोलॉजी (अंडरग्रेजुएट) – एडवांस्ड स्टडी के बिना सीमित डायरेक्ट करियर पाथवे।

7. इंग्लिश और ह्यूमैनिटीज – घटते एनरोलमेंट इन डिग्रियों में करियर की अनिश्चितताओं को दिखाते हैं।

8. सोशियोलॉजी और सोशल साइंसेज – ह्यूमैनिटीज की तरह कम डायरेक्ट जॉब अलाइनमेंट।

9. हिस्ट्री – मिड-करियर में वेतन वृद्धि अकसर अन्य विशेषज्ञता-आधारित क्षेत्रों में धीमी।

10. फिलॉस्फी – क्रिटिकल थिंकिंग को महत्व दिया जाता है लेकिन सीधे तौर पर कम मार्केटेबल।

इनकी जगह क्या पढ़ें हार्वर्ड रिसर्च और लेबर मार्केट के अनुमान में टेक्निकल काबिलियत को क्रिएटिविटी और सोशल इंटेलिजेंस के साथ मिलाकर अडैप्टेबल, हाइब्रिड स्किल सेट बनाने की सलाह दी गई है।

- लगातार सीखने के फ्रेमवर्क के साथ इंटरडिसिप्लिनरी।

- डेटा साइंस और एनालिटिक्स – ज्यादा डिमांड वाला, तेजी से बढ़ने वाला, अडैप्टेबल।

- हेल्थ साइंसेज और एलाइड हेल्थ प्रोफेशन – लेबर की बहुत ज्यादा डिमांड।

- एनवायर्नमेंटल साइंस और सस्टेनेबिलिटी स्टडीज – उभरते हुए जरूरी फील्ड।

- डिजिटल मार्केटिंग और मीडिया – क्रिएटिव-टेक हाइब्रिड की डिमांड।

- एआई और मशीन लर्निंग – कटिंग-एज टेक डोमेन।