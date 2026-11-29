नौकरी जाने पर घबराएं नहीं, बदलते जॉब मार्केट में जरूरी सबक! स्किल्स और इनकम के नए रास्ते जानें तुरंत
कंपनी रीस्ट्रक्चरिंग में नौकरी से निकाले जाने के बाद क्या करें? सिर्फ डिग्री नहीं, स्किल्स, बैकअप और इमरजेंसी फंड से बनाएं अपना करियर सुरक्षित।
आज के बदलते दौर में कॉलेज से निकलकर नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक बड़ी सच्चाई सामने आ रही है। अब किसी भी नौकरी को पूरी तरह सुरक्षित मान लेना जोखिम भरा हो सकता है। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर आयुषी ने एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपने एक बेहद काबिल दोस्त के अनुभव का जिक्र किया। आयुषी के मुताबिक, उनके दोस्त अपने काम में बेहद माहिर हैं, उनके पास सालों का अनुभव है और उन्होंने हमेशा सही ढंग से काम किया, लेकिन इसके बावजूद कंपनी रीस्ट्रक्चरिंग के कारण उनकी नौकरी चली गई और उन्हें अचानक नई नौकरी तलाशने पड़ी।
सिर्फ डिग्री या अनुभव ही काफी नहीं है
यह घटना उन लोगों के लिए आंख खोलने वाली है, जो मानते हैं कि किसी खास डिग्री या शुरुआती नौकरी के बाद सब कुछ हमेशा के लिए तय हो जाता है। आयुषी की पोस्ट बताती है कि कई बार बेहतरीन काम करने और अनुभव के बावजूद बिजनेस फैसलों या कंपनी रीस्ट्रक्चरिंग के चलते हालात बदल सकते हैं। इसलिए पढ़ाई के दिनों से ही यह समझना जरूरी है कि इंडस्ट्री की जरूरतों के हिसाब से खुद को लगातार तैयार रखा जाए।
आयुषी की पोस्ट से मिलीं करियर सुरक्षा की अहम बातें
अपनी पोस्ट में आयुषी ने युवाओं को संभावित मुश्किलों से बचाने के लिए कई सुझाव शेयर किए हैं-
डिग्री को नौकरी की गारंटी न मानें: आपके पास कोई भी डिग्री क्यों न हो, इंडस्ट्री में जिन स्किल्स की मांग है, उन्हें लगातार सीखते और निखारते रहें।
ऑफर या बैकअप के बिना नौकरी न छोड़ें: बिना पक्के ऑफर या मजबूत बैकअप प्लानिंग के मौजूदा काम छोड़ने का जोखिम न लें।
6 से 7 महीने का इमरजेंसी फंड रखें: हमेशा कम से कम 6 से 7 महीने के खर्च लायक लिक्विड इमरजेंसी फंड तैयार रखें, ताकि अचानक आए बदलाव में आर्थिक दबाव कम रहे।
समय-समय पर इंटरव्यू देते रहें: खुद को इंडस्ट्री के हिसाब से अपडेट रखने के लिए हर कुछ महीनों में इंटरव्यू देते रहें, इससे अपनी तैयारी और मांग का सही अंदाजा मिलता है।
अत्यधिक अस्थिरता वाले विकल्पों से बचें: ऐसे स्टार्टअप या कंपनियों में जाने से पहले सोच-विचार करें, जहां कर्मचारियों के जाने या बदलने जैसी चीजें बहुत ज्यादा हो।
इनकम के एक से अधिक स्रोत बनाएं: अपनी काबिलियत के अनुसार कंटेंट बनाना, डिजिटल प्रोडक्ट्स, मेंटरशिप या निवेश जैसे विकल्पों से अतिरिक्त इनकम के रास्ते बनाएं।
क्या है सबसे बड़ा सबक?
जो छात्र अभी कॉलेज में हैं या प्रतियोगी व करियर परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह पोस्ट एक साफ संदेश देती है। केवल किताबी ज्ञान या एक ही रास्ते पर निर्भर रहने के बजाय प्रैक्टिकल स्किल्स, आर्थिक समझ और बैकअप प्लान पर अभी से काम करें। बदलते समय में वही आगे बढ़ता है, जो सीखने, ढलने और खुद को तैयार रखने के लिए हमेशा तैयार रहता है।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
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