Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जॉब इंटरव्यू में बार-बार हो रहे हैं रिजेक्ट? अपनी सोच में लाएं ये 5 बदलाव, फिर देखें सफलता का कमाल

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
share

Job Tips: क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी काबिलियत के बावजूद आपको नौकरी क्यों नहीं मिल रही? इसका जवाब आपकी स्किल्स में नहीं, बल्कि आपके 'माइंडसेट' यानी सोचने के तरीके में छिपा हो सकता है।

जॉब इंटरव्यू में बार-बार हो रहे हैं रिजेक्ट? अपनी सोच में लाएं ये 5 बदलाव, फिर देखें सफलता का कमाल

Job Tips: आज के दौर में एक अच्छी नौकरी पाना किसी चुनौती से कम नहीं है। कई बार महीनों तक मेहनत करने और दर्जनों इंटरव्यू देने के बाद भी जब हाथ सफलता नहीं लगती, तो निराशा होना स्वाभाविक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी काबिलियत के बावजूद आपको नौकरी क्यों नहीं मिल रही? इसका जवाब आपकी स्किल्स में नहीं, बल्कि आपके 'माइंडसेट' यानी सोचने के तरीके में छिपा हो सकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि केवल '5 मिनट का माइंडसेट शिफ्ट' आपकी जॉब सर्च की प्रक्रिया को न केवल तेज कर सकता है, बल्कि आपके भविष्य को भी संवार सकता है। आइए जानते हैं कि आप अपने सोचने के तरीके में बदलाव लाकर कैसे सफलता पा सकते हैं।

1. 'क्या नहीं है' के बजाय 'क्या है' पर ध्यान दें

जॉब सर्च के दौरान अक्सर हम उन चीजों के बारे में सोचकर परेशान होते हैं जो हमारे पास नहीं हैं, जैसे— "मेरे पास पर्याप्त अनुभव नहीं है" या "मेरी अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं है।" माइंडसेट शिफ्ट का पहला नियम यह है कि आप अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करें। रोज सुबह सिर्फ 5 मिनट अपनी उपलब्धियों और उन स्किल्स के बारे में सोचें जिनमें आप माहिर हैं। जब आप आत्मविश्वास से भरे होते हैं, तो इंटरव्यूअर पर आपका प्रभाव सकारात्मक पड़ता है।

ये भी पढ़ें:करियर चुनने में हो रही है उलझन? अपनाएं ये 7 तरीके और पाएं अपनी मनचाही मंजिल

2. असफलता को 'रिजेक्शन' नहीं, 'फीडबैक' समझें

ज्यादातर उम्मीदवार इंटरव्यू में फेल होने के बाद हार मान लेते हैं। माइंडसेट शिफ्ट का दूसरा अहम पहलू यह है कि आप हर 'ना' को एक सीख की तरह देखें। यह सोचें कि "इस इंटरव्यू में मुझसे क्या कमी रही?" या "अगली बार मैं इसे बेहतर कैसे कर सकता हूं?" जब आप असफलता को एक फीडबैक की तरह लेते हैं, तो आप डरते नहीं हैं, बल्कि हर बार पहले से अधिक तैयारी के साथ मैदान में उतरते हैं।

ये भी पढ़ें:क्या है AI कंसल्टेंट और कैसे बनें इस क्षेत्र के एक्सपर्ट? लाखों में है सैलरी

3. 'नौकरी मांगना' बंद करें, 'वैल्यू देना' शुरू करें

अक्सर उम्मीदवार इस मानसिकता के साथ जाते हैं कि उन्हें नौकरी की सख्त जरूरत है। इसकी जगह अपना नजरिया बदलें और यह सोचें कि "मैं इस कंपनी की समस्याओं को कैसे सुलझा सकता हूं?" जब आप एक ‘वैल्यू प्रोवाइडर’ की तरह बात करते हैं, तो कंपनी को लगता है कि आप उनके लिए एक संपत्ति (एसेट) साबित होंगे। यह 5 मिनट का मानसिक बदलाव आपके कम्युनिकेशन के तरीके को पूरी तरह बदल देता है।

4. नेटवर्किंग के प्रति अपना नजरिया बदलें

कई लोग नेटवर्किंग को केवल मतलब निकालने का जरिया समझते हैं। माइंडसेट शिफ्ट यह है कि आप लोगों से संबंध बनाने और उनसे सीखने के लिए जुड़ें। लिंक्डइन (LinkedIn) जैसे प्लेटफॉर्म पर केवल जॉब मांगने के लिए मैसेज न करें, बल्कि इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से सलाह मांगें। सही लोगों से जुड़ना आपके लिए बंद दरवाजों को खोल सकता है।

ये भी पढ़ें:पायलट बनकर भरें सपनों की उड़ान, जानें 12वीं के बाद कैसे शुरू करें ट्रेनिंग

5. कंसिस्टेंसी (निरंतरता) ही चाबी है

जॉब सर्च एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। रोज 5 मिनट खुद को याद दिलाएं कि आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। अपनी दिनचर्या में अनुशासन लाएं और हर दिन छोटे-छोटे लक्ष्य तय करें। सकारात्मक सोच आपके दिमाग को नए आइडियाज और अवसरों के प्रति खुला रखती है।

याद रखिए, मार्केट में नौकरियों की कमी नहीं है, बल्कि सही माइंडसेट वाले उम्मीदवारों की तलाश है। यदि आप आज से ही अपने सोचने के तरीके में ये छोटे बदलाव लाते हैं, तो आप न केवल जल्दी नौकरी पाएंगे, बल्कि अपने करियर में भी लंबी रेस के घोड़े साबित होंगे।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

और पढ़ें
Jobs News Sarkari Naukri
करियर सेक्शन में लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, सरकारी जॉब , एग्जाम , एडमिशन , CBSE 12th Result 2026 Live के साथ सभी Board Results 2026 देखें। सबसे पहले अपडेट पाने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।