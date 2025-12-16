Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़Job Boom in Bihar: CM Nitish Kumar Distributes 2390 Appointment Letters, Sets Massive Goal of 1 Crore Jobs
Job Boom in Bihar: बिहार में नौकरियों की बौछार, सीएम नीतीश ने बांटे 2390 नियुक्ति पत्र

Job Boom in Bihar: बिहार में नौकरियों की बौछार, सीएम नीतीश ने बांटे 2390 नियुक्ति पत्र

संक्षेप:

Job Boom in Bihar: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड और उसकी अनुषंगी कंपनियों में चयनित 2390 नए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे।

Dec 16, 2025 10:44 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Bihar’s Employment Mission: बिहार के युवाओं के लिए मंगलवार का दिन खुशियों की सौगात लेकर आया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड और उसकी अनुषंगी कंपनियों में चयनित 2390 नए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस कार्यक्रम के साथ ही बिजली विभाग को नए कर्मचारी मिल गए हैं, जिससे विभाग की कार्यक्षमता में और सुधार होने की उम्मीद है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

नियुक्ति पत्र पाकर खिले युवाओं के चेहरे

नियुक्त किए गए कुल 2390 कर्मियों में अलग-अलग पदों के अभ्यर्थी शामिल हैं। इसमें सबसे बड़ी संख्या 1810 तकनीशियनों की है, जो बिजली आपूर्ति और तकनीकी कार्यों को संभालेंगे। इसके अलावा, 512 पत्राचार लिपिक और 68 भंडार सहायक कर्मियों को भी सरकारी सेवा का अवसर मिला है। मुख्यमंत्री ने मंच पर सांकेतिक रूप से तीन अभ्यर्थियों—सन्नी साकेत, आशुतोष कुमार और मोहित कुमार भट्ट—को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र प्रदान कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरियों का मिशन

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2005 से 2020 के बीच 8 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई। सात निश्चय-2 के तहत किए गए वादों को दोहराते हुए उन्होंने बताया कि सरकार ने 10 लाख नौकरी और 40 लाख रोजगार का लक्ष्य न केवल पूरा किया, बल्कि अब तक कुल 50 लाख अवसर पैदा किए जा चुके हैं।

सीएम ने युवाओं को उत्साहित करते हुए एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब बिहार सरकार ने अगले पांच वर्षों में इस लक्ष्य को दोगुना करने का संकल्प लिया है। सरकार का लक्ष्य अब 1 करोड़ नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराना है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार इस दिशा में पूरी पारदर्शिता और तेजी के साथ काम कर रही है, ताकि प्रदेश के हर योग्य युवा को काम मिल सके।

मुख्यमंत्री के इस ऐलान से राज्य के शिक्षित युवाओं में नई उम्मीद जगी है। ऊर्जा विभाग में हुई इन नियुक्तियों को बिहार के विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
Bihar Jobs Bihar CM Nitish Kumar Jobs News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।