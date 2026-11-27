JNVST Exam 2027 Rules: जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा कल शनिवार सुबह 11:30 से दोपहर 01:30 बजे तक ली जाएगी। उम्मीदवार एडमिट कार्ड, काला या नीला पेन लाना न भूलें।

JNVST Exam 2027: नवोदय विद्यालय समिति ( एनवीएस ) कल 28 नवंबर को शैक्षणिक सत्र 2027-28 लिए देश के जवाहर नवोदय विद्यालयों में कक्षा 6 में दाखिले के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा जेएनवीएसटी ( jawahar navodaya vidyalaya selection test 2027) आयोजित करेगा। एग्जाम ओएमआर शीट पर यानी ऑफलाइन मोड में होगा। परीक्षा सुबह 11:30 से दोपहर 01:30 बजे तक ली जाएगी यानी दो घंटे का एग्जाम होगा। परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को अपने एडमिट कार्ड की हार्ड कॉपी और सरकार द्वारा जारी कोई पहचान पत्र (ID) साथ ले जाना अनिवार्य है। नवोदय विद्यालय समिति ने आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in पर 28 अक्टूबर को जेएनवीएसटी एडमिट कार्ड जारी कर दिए थे।

जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा के नियम कायदे 1- अपने साथ ई एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट जरूर लेकर जाएं।

2- सरकार द्वारा जारी कोई पहचान पत्र (ID) जैसे आधार कार्ड या अन्य दस्तावेज साथ ले जाना अनिवार्य है।

3- आधा घंटा पहले पहुंचे- छात्रों को परीक्षा कक्ष में सुबह 11:00 बजे तक अपना स्थान ग्रहण कर लेना अनिवार्य हैय़। देर से आने वाले छात्रों को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा

4- ओएमआर शीट ठीक से भरें। परीक्षार्थियों को ओएमआर शीट पर सही गोले भरने होंगे। ओएमआर शीट पर क्रमांक सही दर्ज नहीं होने पर शीट का मूल्यांकन नहीं होगा। ओएमआर शीट में किसी भी गोले को आधा ना भरें। गोला पूरा ना भरने से कंप्यूटर में आंसर रिजेक्ट हो जाएगा। एक प्रश्न के लिए एक ही उत्तर को गोला करें। एक से ज्यादा गोला करने पर इस आंसर के लिए कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे।

4. परीक्षार्थी साथ में केवल नीला या काला बॉल पेन ही लेकर आएंगे।

5. दिव्यांग विद्यार्थियों को 40 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा

6. परीक्षा केंद्र पर वीक्षक द्वारा एडमिट कार्ड की फोटो का मिलान छात्र से किया जाएगा

7. परीक्षा के दौरान प्रत्येक 30 मिनट के बाद घंटी बजाई जाएगी। निर्धारित पूरा समय समाप्त होने से पहले किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष/हॉल छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

8. ओएमआर शीट पर पेंसिल का प्रयोग सख्त मना है। ओएमआर शीट पर उत्तर बदलने, काटने, व्हाइटनर/करेक्शन फ्लूइड लगाने या रबर से मिटाने की अनुमति नहीं है। ऐसे उत्तरों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। प्रश्न पुस्तिका और ओएमआर शीट पर छपे नंबर एक समान होने चाहिए। यदि दोनों में अंतर हो, तो तुरंत वीक्षक को सूचित कर बदलवाएं। प्रश्न पुस्तिका मिलने पर जांच लें कि वह उसी भाषा में है जो फॉर्म में भरी गई थी। गलत होने पर परीक्षा शुरू होने से पहले ही इसे बदलवा लें, बाद में कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

9. परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ऐसे में प्रश्न अटेम्प्ट करके आएं।

10. इन चीजों पर बैन परीक्षा केंद्र पर मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ डिवाइस, स्मार्ट वॉच और अन्य किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को लाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। उक्त सामग्रियों के उम्मीदवार के पास पाये जाने पर परीक्षार्थी दण्ड/अनुशासनिक कार्रवाई के भागी होंगे, जिसके तहत उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

कब आएगा जेएनवीएसटी कक्षा 6 रिजल्ट जेएनवीएसटी कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट मार्च/अप्रैल 2027 तक घोषित किया जाएगा। इस बार यह एग्जाम पिछले दो सालों की तुलना में जल्दी आयोजित किया जा रहा है।

पेपर पैटर्न सेलेक्शन टेस्ट 2 घंटे का होगा। परीक्षा सुबह 11:30 से दोपहर 01:30 बजे तक ली जाएगी। इसमें 3 सेक्शन होंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल होंगे। कुल 80 सवाल होंगे जो 100 अंकों के होंगे।

मेंटल एबिलिटी टेस्ट- 40 सवाल - 50अंक - 60 मिनट

अर्थमेटिक टेस्ट -20 सवाल- 25 अंक-30 मिनट

लैंग्वेज टेस्ट -- 20 सवाल- 25 अंक-30 मिनट

कुल -- 80 सवाल- 100 अंक- 2 घंटा

प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1.25 अंक दिए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। परीक्षा का रिजल्ट मार्च माह में आएगा।

सेलेक्शन टेस्ट ऑफलाइन OMR (ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन) मोड में आयोजित किया जाएगा।

आरक्षण जवाहर नवोदय विद्यालय में 75 प्रतिशत सीटें ग्रामीण इलाकों से आने वाले बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं। बाकी की बची 25 फीसदी सीटों पर एडमिशन दोनों शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को मेरिट के आधार पर दिया जाएगा। छात्र को जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस परीक्षा देने का केवल एक ही मौका मिलेगा।

कुल सीटों में से कम से कम एक-तिहाई (1/3) सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित हैं

जातिगत आरक्षण: जिले की जनसंख्या के अनुपात में SC (न्यूनतम 15%) और ST (न्यूनतम 7.5%) के लिए सीटें आरक्षित हैं (दोनों मिलाकर अधिकतम 50%)। इसके अलावा ओबीसी (OBC) छात्रों के लिए केंद्रीय सूची के अनुसार 27% आरक्षण का प्रावधान है

नवोदय विद्यालय की सुविधाएं नवोदय विद्यालय पूर्णतः आवासीय और सह-शिक्षा वाले स्कूल हैं।

यहां छात्रों की शिक्षा, भोजन, आवास, यूनिफॉर्म और किताबें बिल्कुल मुफ्त होती हैं।

केवल कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों से विद्यालय विकास निधि के रूप में 600 रुपये प्रति माह लिए जाते हैं। हालांकि, SC/ST, सभी लड़कियों, दिव्यांगों और गरीबी रेखा से नीचे (BPL) वाले परिवारों के छात्रों को इस फीस से पूरी तरह छूट दी गई है