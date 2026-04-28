JNVST 9th Result 2026 OUT: नवोदय विद्यालय 9वीं रिजल्ट जारी, navodaya.gov.in पर Roll Number से चेक करें अपना स्कोरकार्ड
JNVST Class 9th result 2026: नवोदय विद्यालय समिति (NVS) ने जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा (JNVST) 2026 के कक्षा 9वीं में ‘लैटरल एंट्री’ परिणाम आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया है।
JNVST 9th Result 2026: नवोदय विद्यालय समिति (NVS) ने जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा (JNVST) 2026 के कक्षा 9वीं में ‘लैटरल एंट्री’ परिणाम आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया है। जिन छात्रों ने इस प्रवेश परीक्षा में भाग लिया था, वे अब समिति की आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं।
यह परीक्षा देश भर के विभिन्न नवोदय विद्यालयों में रिक्त सीटों को भरने के लिए आयोजित की गई थी। सफल उम्मीदवारों को अब संबंधित विद्यालयों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया से गुजरना होगा।
कैसे चेक करें अपना रिजल्ट? (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड)
छात्र और अभिभावक नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:
सबसे पहले नवोदय विद्यालय समिति की आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाएं।
होमपेज पर उपलब्ध 'JNVST Class IX Lateral Entry Result 2026' के लिंक पर क्लिक करें।
अब एक नया लॉगिन पेज खुलेगा, जहाँ आपको अपना रोल नंबर (Roll Number) और जन्म तिथि (Date of Birth) दर्ज करनी होगी।
जानकारी भरने के बाद 'Check Result' या 'Submit' बटन पर क्लिक करें।
आपका स्कोरकार्ड और योग्यता स्थिति स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।
भविष्य के उपयोग के लिए रिजल्ट का प्रिंटआउट जरूर ले लें।
चयन के बाद की प्रक्रिया: इन बातों का रखें ध्यान
नवोदय विद्यालय में प्रवेश केवल परीक्षा पास करने पर आधारित नहीं होता, बल्कि इसके बाद कुछ अनिवार्य चरणों को पूरा करना आवश्यक है:
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन: सफल छात्रों को अपने ओरिजनल शैक्षणिक प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) और आधार कार्ड के साथ संबंधित जेएनवी (JNV) पहुंचना होगा।
पात्रता की जांच: समिति यह सुनिश्चित करेगी कि छात्र ने पिछली कक्षा (कक्षा 8वीं) मान्यता प्राप्त स्कूल से पूरी की है या नहीं।
चिकित्सा परीक्षण: छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे आवासीय विद्यालय के वातावरण में रहने के लिए फिट हैं।
यदि किसी छात्र को परिणाम देखने में तकनीकी समस्या आ रही है, तो वे सीधे अपने जिले के नवोदय विद्यालय के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं या समिति द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर की मदद ले सकते हैं।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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