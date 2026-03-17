JNVST Result 2026 OUT: JNVST समर बाउंड कक्षा 6 रिजल्ट navodaya.gov.in पर जारी, रोल नंबर से यहां देखें स्कोरकार्ड
JNVST Result 2026 Download : नवोदय विद्यालय समिति (NVS) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा (JNVST) कक्षा 6 के परिणाम आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिए हैं।
JNVST Result 2026: नवोदय विद्यालय समिति (NVS) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा (JNVST) कक्षा 6 के परिणाम आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिए हैं। यह परिणाम विशेष रूप से ‘समर-बाउंड’ विद्यालयों के लिए जारी किए गए हैं। देश के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी छात्र, जिन्होंने इस प्रतिष्ठित प्रवेश परीक्षा में भाग लिया था, वे अब अपना स्कोरकार्ड देख सकते हैं।
कहां और कैसे देखें अपना जेएनवी समर बाउंड रिजल्ट?
नवोदय विद्यालय समिति ने परिणामों को ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराया है। छात्र और उनके अभिभावक नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके मेरिट लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं:
- सबसे पहले नवोदय विद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर आपको 'JNVST Class 6 Result 2026 for Summer Bound JNVs' का लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
3. एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करनी होगी।
4. जानकारी सबमिट करने के बाद आपका रिजल्ट स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा।
5. आप अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट ले सकते हैं।
Jawahar Navodaya Result 2026: चयन के बाद की प्रक्रिया और जरूरी डॉक्यूमेंट
जिन छात्रों का नाम मेरिट लिस्ट में आया है, उन्हें अब संबंधित जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश की औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। ध्यान रहे कि केवल ऑनलाइन रिजल्ट में नाम आने मात्र से प्रवेश सुनिश्चित नहीं होता; इसके लिए डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन अनिवार्य है।
अभिभावकों को ये डॉक्यूमेंट तैयार रखने की सलाह दी गई है:
छात्र का जन्म प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र
पिछली कक्षा (कक्षा 5) की मार्कशीट और स्कूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र (TC)
पात्रता की शर्तों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र का प्रमाण पत्र
आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो
यदि लागू हो, तो श्रेणी प्रमाण पत्र (SC/ST/OBC/Divyang)
JNV समर-बाउंड और विंटर-बाउंड स्कूलों में अंतर
नवोदय विद्यालय दो श्रेणियों में विभाजित हैं। 'समर-बाउंड' स्कूल वे हैं जहां शैक्षणिक सत्र गर्मियों में शुरू होता है, जबकि 'विंटर-बाउंड' स्कूल पहाड़ी और अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में होते हैं जहां सत्र अलग समय पर शुरू होता है। वर्तमान में जारी किए गए नतीजे समर-बाउंड स्कूलों के लिए हैं। अन्य क्षेत्रों के लिए परिणाम अलग से अधिसूचित किए जाएंगे।
वेटिंग लिस्ट का प्रावधान
यदि मेरिट लिस्ट में चयनित कोई छात्र किसी कारणवश प्रवेश नहीं लेता है या डॉक्यूमेंट की कमी के कारण अयोग्य घोषित होता है, तो रिक्त सीटों को भरने के लिए समिति बाद में 'वेटिंग लिस्ट' जारी कर सकती है। इसलिए, जो छात्र कुछ अंकों से रह गए हैं, उन्हें निराश होने के बजाय समिति के अगले अपडेट का इंतजार करना चाहिए।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स