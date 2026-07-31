Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

JNVST Class 6 Admission : नवोदय विद्यालय कक्षा 6 दाखिले के आवेदन की आज अंतिम तिथि, 665 सीटें

By Pankaj Vijay
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

JNVST Class 6 Admission: नवोदय विद्यालयों की कक्षा 6 में एडमिशन के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय सेलेक्शन टेस्ट (JNVST) 2027 के लिए आज 31 जुलाई 2026 आवेदन की अंतिम तिथि है।

JNVST Class 6 Admission
नवोदय विद्यालयों की कक्षा 6 में एडमिशन

Jawahar Navodaya JNVST Class 6 Admission: नवोदय विद्यालयों की कक्षा 6 में एडमिशन के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय सेलेक्शन टेस्ट (JNVST) 2027 के लिए आज 31 जुलाई 2026 आवेदन की अंतिम तिथि है। जिन इच्छुक उम्मीदवारों ने अभी तक एप्लाई नहीं किया है, वे आज कर दें। शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए जवाहर नवोदय विद्यालयों (JNVs) में कक्षा 6 एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम 28 नवंबर, 2026 को होगा, जबकि रिजल्ट मार्च/अप्रैल 2027 तक घोषित किया जाएगा। इस बार यह एग्जाम पिछले दो सालों की तुलना में जल्दी आयोजित किया जा रहा है।

योग्यता के नियम

- 2026-27 एकेडमिक सेशन के दौरान किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में कक्षा 5 में पढ़ाई की हो।

- उन्हें उस जिले का वास्तविक निवासी होना चाहिए जहां एडमिशन के लिए अप्लाई किया जा रहा है।

- उन्होंने मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 3, 4 और 5 की पढ़ाई पूरी की हो।

- जो छात्र पहले ही कक्षा 5 पास कर चुके हैं या दोबारा कक्षा 5 में हैं, वे अप्लाई करने के योग्य नहीं हैं।

आयु संबंधी योग्यता

- उनका जन्म 1 मई, 2015 और 31 जुलाई, 2017 (दोनों तारीखें शामिल) के बीच हुआ हो।

दाखिला प्रक्रिया में बदलाव

नवोदय विद्यालय समिति ने इस साल की एडमिशन प्रक्रिया के लिए जिले-विशेष एडमिशन नियम लागू किया है। छात्र केवल अपने निवास वाले जिले में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि अगर कोई छात्र पड़ोसी जिले में पढ़ाई करता है, तो स्कूल छात्र के निवास से 10 किलोमीटर की हवाई दूरी के भीतर स्थित होना चाहिए।

ये भी पढ़ें:नए केंद्रीय विद्यालय में 320 बच्चों का होगा एडमिशन, 5 दिन में शुरू होंगे आवेदन

आरक्षण

जवाहर नवोदय विद्यालय में 75 प्रतिशत सीटें ग्रामीण इलाकों से आने वाले बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं। बाकी की बची 25 फीसदी सीटों पर एडमिशन दोनों शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को मेरिट के आधार पर दिया जाएगा। छात्र को जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस परीक्षा देने का केवल एक ही मौका मिलेगा।

कुल सीटों में से कम से कम एक-तिहाई (1/3) सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित हैं

जातिगत आरक्षण: जिले की जनसंख्या के अनुपात में SC (न्यूनतम 15%) और ST (न्यूनतम 7.5%) के लिए सीटें आरक्षित हैं (दोनों मिलाकर अधिकतम 50%)। इसके अलावा ओबीसी (OBC) छात्रों के लिए केंद्रीय सूची के अनुसार 27% आरक्षण का प्रावधान है

ये भी पढ़ें:यूपी बीईओ भर्ती में योग्यता की अड़चन दूर, BEd पर क्या है नियम

पेपर पैटर्न

सेलेक्शन टेस्ट 2 घंटे का होगा। परीक्षा सुबह 11:30 से दोपहर 01:30 बजे तक ली जाएगी। इसमें 3 सेक्शन होंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल होंगे। कुल 80 सवाल होंगे जो 100 अंकों के होंगे।

मेंटल एबिलिटी टेस्ट---40 सवाल-- 50अंक --- 60 मिनट

अर्थमेटिक टेस्ट ---20 सवाल--- 25 अंक--- 30 मिनट

लैंग्वेज टेस्ट ----20 सवाल--- 25 अंक--- 30 मिनट

कुल -----80 सवाल--- 100 अंक--- 2 घंटा

प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1.25 अंक दिए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। परीक्षा का रिजल्ट मार्च माह में आएगा।

सेलेक्शन टेस्ट ऑफलाइन OMR (ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन) मोड में आयोजित किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:4 साल की ग्रेजुएशन के बाद 1 साल में करें PG, अब ऑनलाइन ODL का ऑप्शन भी

महत्वपूर्ण तिथियां

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: 31 जुलाई, 2026।

प्रवेश परीक्षा (JNVST) की तिथि: 28 नवंबर, 2026 (सभी ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन विद्यालयों के लिए एक ही चरण में)।

परीक्षा का परिणाम: मार्च 2027 के अंत तक घोषित होने की संभावना है

नवोदय विद्यालय की सुविधाएं

नवोदय विद्यालय पूर्णतः आवासीय और सह-शिक्षा वाले स्कूल हैं।

यहां छात्रों की शिक्षा, भोजन, आवास, यूनिफॉर्म और किताबें बिल्कुल मुफ्त होती हैं।

केवल कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों से विद्यालय विकास निधि के रूप में 600 रुपये प्रति माह लिए जाते हैं। हालांकि, SC/ST, सभी लड़कियों, दिव्यांगों और गरीबी रेखा से नीचे (BPL) वाले परिवारों के छात्रों को इस फीस से पूरी तरह छूट दी गई है

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी

और पढ़ें
JNVST JNV Jawahar Navodaya Vidyalaya
Hindi News के साथ करियर सेक्शन में पढ़ें लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, सरकारी जॉब , एग्जाम , एडमिशन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें। हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।