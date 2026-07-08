JNVST Class 6 admission 2026: कक्षा 6 एडमिशन के लिए 31 जुलाई तक करें फ्री आवेदन, ये डॉक्यूमेंट हैं जरूरी
JNVST Class 6 admission 2026: नवोदय विद्यालय समिति ने सत्र 2027-28 की कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। छात्र 31 जुलाई 2026 तक निशुल्क आवेदन कर सकते हैं।
JNVST Class 6 admission 2026: नवोदय विद्यालय समिति (NVS) ने शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा (JNVST) कक्षा 6 का नोटिफिकेशन और पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। इच्छुक अभ्यर्थी 31 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा का आयोजन 28 नवंबर 2026, शनिवार को किया जाएगा। सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते अपने बच्चों का आवेदन पूरा कर लें, क्योंकि इसके बाद पोर्टल बंद कर दिया जाएगा।
योग्यताएं-
1. स्टूडेंट्स को उसी जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन मिलेगा जो उनके डिस्ट्रिक्ट में उपलब्ध होगा। एडमिशन फॉर्म भरने के लिए छात्रों को निवास प्रमाण पत्र भी सबमिट करना होगा।
2. जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 में एडमिशन लेने के लिए छात्र का कक्षा 3, 4 और 5 किसी सरकारी स्कूल या सरकारी सहायता स्कूल या किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से पढ़ी होनी आवश्यक है और इसके साथ छात्र का कक्षा 3,4 और 5 पास होना जरूरी है।
3. छात्र को जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस परीक्षा देने का केवल एक ही मौका मिलेगा।
4. ग्रामीण कोटे से एडमिशन लेने के लिए छात्र का उसके ग्रामीण डिस्ट्रिक्ट के किसी सरकारी स्कूल या सरकारी सहायता स्कूल या किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से कक्षा 3,4 और 5 पास करना आवश्यक है।
5. जिन भी छात्रों ने कक्षा 3,4 और 5 की पढ़ाई किसी शहरी सरकारी स्कूल या सरकारी सहायता स्कूल या किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से पूरी की है, उन्हें शहरी क्षेत्र का ही माना जाएगा।
आयु सीमा: आवेदन करने वाले बच्चे का जन्म 01 मई 2015 से 31 जुलाई 2017 के बीच होना अनिवार्य है। ध्यान रहे कि इस उम्र सीमा की गणना में ये दोनों तिथियां भी शामिल की गई हैं।
आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह निशुल्क
नवोदय विद्यालय के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क और ऑनलाइन रखी गई है। अभिभावक व छात्र NVS की आधिकारिक वेबसाइट https://cbseitms.rcil.gov.in/nvs/ पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।
अपलोड करने होंगे ये डॉक्यूमेंट
जन्म प्रमाण पत्र
आधार कार्ड या पहचान पत्र
पासपोर्ट साइज फोटो
निवास प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
वर्ग प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
छात्र के सिग्नेचर
माता-पिता या अभिभावक के सिग्नेचर
स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा वेरिफाई किया गया प्रमाण पत्र
कैसा होगा परीक्षा का पैटर्न और आरक्षण का गणित?
यह चयन परीक्षा कुल 2 घंटे की होगी, जिसमें छात्रों से 100 अंकों के लिए कुल 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। मानसिक योग्यता परीक्षण के लिए सबसे ज्यादा 40 अंक निर्धारित हैं। अंकगणित परीक्षण के अंतर्गत 20 अंकों के सवाल होंगे। भाषा परीक्षण सेक्शन भी 20 अंकों का होगा। छात्रों की सहूलियत के लिए यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी समेत कुल 20 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी।
ग्रामीण प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए नवोदय विद्यालयों में 75% सीटें ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए आरक्षित रखी गई हैं। इसके अलावा कुल सीटों में से अनुसूचित जाति (SC) के लिए 15%, अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए 7.5% और दिव्यांग बच्चों के लिए 3% क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा। साथ ही, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक तिहाई (1/3) सीटें छात्राओं के लिए सुरक्षित रहेंगी।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
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रुचियां
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