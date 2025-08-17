JNVST Class 6 Admission 2025 Navodaya Vidyalaya application date extended dont miss opportunity JNVST Class 6 Admission 2025: नवोदय विद्यालय में दाखिले का हाथ से न चला जाए मौका, बढ़ गई हैं आवेदन की तारीख, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़JNVST Class 6 Admission 2025 Navodaya Vidyalaya application date extended dont miss opportunity

JNVST Class 6 Admission 2025: नवोदय विद्यालय में दाखिले का हाथ से न चला जाए मौका, बढ़ गई हैं आवेदन की तारीख

JNVST Class 6 Admission 2025: नवोदय विद्यालय समिति ने क्लास 6 एडमिशन की आखिरी तारीख बढ़ाकर 27 अगस्त कर दी है। अब अभिभावक और विद्यार्थियों के पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और मौका है।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानSun, 17 Aug 2025 07:35 PM
share Share
Follow Us on
JNVST Class 6 Admission 2025: नवोदय विद्यालय में दाखिले का हाथ से न चला जाए मौका, बढ़ गई हैं आवेदन की तारीख

JNVST Class 6 Admission 2025: अगर आपका सपना है कि आपका बच्चा नवोदय विद्यालय में पढ़े तो आपके पास अब और वक्त है। नवोदय विद्यालय समिति (NVS) ने क्लास 6 एडमिशन 2025 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख बढ़ाकर 27 अगस्त 2025 कर दी है। पहले तय डेडलाइन को देखते हुए कई अभिभावक और विद्यार्थी आवेदन नहीं कर पाए थे, इसलिए अब उन्हें यह अतिरिक्त मौका दिया गया है।

ऑनलाइन आवेदन के लिए उम्मीदवारों को cbseitms.rcil.gov.in वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। पूरी प्रक्रिया आसान रखी गई है और सिर्फ कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। आवेदन करते समय उम्मीदवार की फोटो, अभिभावक का सिग्नेचर, छात्र का सिग्नेचर और आधार डिटेल्स/निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना जरूरी है। प्रत्येक नवोदय विद्यालय में अधिकतम 80 विद्यार्थियों को क्लास 6 में एडमिशन मिलता है। प्रवेश केवल जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा (JNVST) के जरिए ही होता है।

JNVST Class 6 Admission 2025: कैसे करें आवेदन?

1. आधिकारिक वेबसाइट cbseitms.rcil.gov.in पर जाएं।

2. होमपेज पर "JNVST Class 6 Admission 2025" रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।

3. नया पेज खुलने पर रजिस्ट्रेशन करें।

4. रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन कर आवेदन फॉर्म भरें।

5. आवश्यक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और फॉर्म सबमिट करें।

6. भविष्य के लिए फॉर्म की एक कॉपी डाउनलोड कर सुरक्षित रखें।

JNVST Class 6 Admission 2025: परीक्षा कब होगी?

JNVST 2026-27 सेशन के लिए क्लास 6 एडमिशन परीक्षा दो चरणों में होगी। पहला चरण 13 दिसंबर 2025 सुबह 11:30 बजे और दूसरा चरण 11 अप्रैल 2026 सुबह 11:30 बजे आयोजित किया जाएगा।

Navodaya Vidyalaya
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।