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JNVST 11th Result 2026 OUT: नवोदय विद्यालय 11वीं रिजल्ट जारी, navodaya.gov.in पर Roll Number से चेक करें अपना स्कोरकार्ड

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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JNVST Class 11th result 2026 via Roll Number: नवोदय विद्यालय समिति (NVS) ने जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा (JNVST) 2026 के कक्षा 11वीं में ‘लैटरल एंट्री’ परिणाम आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया है।

JNVST 11th Result 2026 OUT: नवोदय विद्यालय 11वीं रिजल्ट जारी, navodaya.gov.in पर Roll Number से चेक करें अपना स्कोरकार्ड

JNVST 11th Result 2026: जवाहर नवोदय विद्यालयों (JNV) में कक्षा 11वीं में लैटरल एंट्री के जरिए एडमिशन का सपना देख रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है। नवोदय विद्यालय समिति (NVS) ने आज, 11 मई 2026 को जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा (JNVST) कक्षा 11वीं का परिणाम आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने 7 फरवरी 2026 को आयोजित प्रवेश परीक्षा में भाग लिया था, वे अब अपना स्कोरकार्ड और मेरिट लिस्ट समिति की आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in पर देख सकते हैं।

JNVST Class 11th result 2026 Direct Link

कैसे चेक करें अपना रिजल्ट? (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड)

भारी ट्रैफिक के कारण वेबसाइट धीमी हो सकती है, इसलिए छात्र धैर्य बनाए रखें और इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें:

आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले navodaya.gov.in पर लॉग ऑन करें।

लिंक का चुनाव करें: होमपेज पर 'Class XI Lateral Entry Selection Test Result 2026' के लिंक पर क्लिक करें।

लॉगिन विवरण भरें: अपना रोल नंबर (एडमिट कार्ड के अनुसार) और जन्मतिथि दर्ज करें।

सबमिट करें: 'Check Result' बटन पर क्लिक करें।

स्कोरकार्ड डाउनलोड करें: आपका परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देगा। भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट जरूर ले लें।

इसके अलावा, छात्र मेरिट लिस्ट की पीडीएफ फाइल भी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें चयनित छात्रों के नाम और जिलेवार लिस्ट दी गई है।

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चयन के बाद क्या? (डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया)

रिजल्ट में नाम आने का मतलब फाइनल एडमिशन नहीं है। चयनित छात्रों को अब आवंटित जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य के समक्ष उपस्थित होना होगा और अपने सभी डॉक्यूमेंट का फिजिकल वेरिफिकेशन कराना होगा। इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने पर चयन रद्द किया जा सकता है।

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जरूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट:

कक्षा 10वीं की ओरिजनल मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट।

जन्म प्रमाण पत्र

निवास प्रमाण पत्र

आधार कार्ड

आरक्षित श्रेणी के छात्रों के लिए वैलिड जाति प्रमाण पत्र।

विकलांगता प्रमाण पत्र (दिव्यांग छात्रों के लिए)।

पासपोर्ट साइज फोटो।

ग्रामीण क्षेत्र से पढ़ाई करने का प्रमाण (यदि आपने ग्रामीण कोटे के तहत आवेदन किया है)

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किन आधारों पर बनी है मेरिट लिस्ट?

नवोदय विद्यालय समिति ने स्पष्ट किया है कि यह चयन पूरी तरह से 7 फरवरी 2026 को हुई लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की श्रेष्ठता के आधार पर किया गया है। मेरिट लिस्ट तैयार करते समय जिलेवार उपलब्ध रिक्त सीटों और आरक्षण नियमों (जैसे ग्रामीण क्षेत्र के छात्र, एससी/एसटी और महिला उम्मीदवारों के लिए कोटा) का कड़ाई से पालन किया गया है। वेबसाइट पर जिलेवार मेरिट लिस्ट की पीडीएफ भी उपलब्ध है, जिसमें छात्र अपना नाम और आवंटित विद्यालय देख सकते हैं।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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