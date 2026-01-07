JNVST Admit Card 2026: नवोदय विद्यालय 9वीं और 11वीं सेलेक्शन टेस्ट एडमिट कार्ड 2026 जारी, Direct Link

संक्षेप: JNVST Admit Card 2026: नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) ने 9वीं और 11वीं कक्षा में दाखिले के लिए आयोजित होने वाले लेटरल एंट्री सेलेक्शन टेस्ट 2026 के लिए एडमिट कार्ड navodaya.gov.in पर जारी कर दिए हैं।

JNVST Admit Card 2026 Download: नवोदय विद्यालय समिति (NVS) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 9वीं और 11वीं में प्र एडमिशन के लिए आयोजित होने वाली 'जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा' (JNVST) के एडमिट कार्ड आधिकारिक तौर पर जारी कर दिए हैं। परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र और उनके अभिभावक अब आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

परीक्षा की तारीख और समय कक्षा 9वीं और 11वीं के लिए लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट (LEST) 7 फरवरी, 2026 को आयोजित किया जाएगा। यह परीक्षा ऑफलाइन मोड (OMR आधारित) में होगी। परीक्षा का समय सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक निर्धारित किया गया है। दिव्यांग श्रेणी के छात्रों को नियमानुसार 50 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा।

JNVST 2026 Admit Card: जेएनवीएसटी एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड कैसे करें? सबसे पहले नवोदय विद्यालय समिति की आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाएं। 2. होमपेज पर "Download Admit Card for Class IX/XI Lateral Entry Selection Test 2026" के लिंक पर क्लिक करें।

3. एक नया लॉगिन पेज खुलेगा, जहां आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि (Date of Birth) दर्ज करनी होगी।

4. कैप्चा कोड भरकर 'Sign In' बटन पर क्लिक करें।

5. आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए कम से कम दो प्रिंटआउट निकाल लें।

महत्वपूर्ण निर्देश और सावधानियां नवोदय विद्यालय समिति ने स्पष्ट किया है कि एडमिट कार्ड परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए अनिवार्य दस्तावेज है। इसके बिना छात्र को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

डिटेल्स की जांच: एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उस पर अपना नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र का पता, फोटो और सिग्नेचर की अच्छी तरह जांच कर लें।

गलती सुधार: यदि एडमिट कार्ड में कोई वर्तनी की गलती या अन्य गलती दिखाई दे, तो तुरंत संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय या समिति को सूचित करें।

रिपोर्टिंग समय: छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड पर दिए गए रिपोर्टिंग समय के अनुसार ही केंद्र पर पहुंचें ताकि अंतिम समय की अफरा-तफरी से बचा जा सके।