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JNVST Class 6 Admission: जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 में एडमिशन की अंतिम तिथि बढ़ी, 665 सीटें

By Prachi
लाइव हिन्दुस्तान
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JNVST Class 6 Admission: जवाहर नवोदय विद्यालय समिति ने नवोदय विद्यालय में सत्र 2027-28 में छठी कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। अब 7 अगस्त तक आवेदन लिए जाएंगे।

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जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 एडमिशन 2026

Jawahar Navodaya JNVST Class 6 Admission 2026: जवाहर नवोदय विद्यालय समिति (NVS) ने नवोदय विद्यालय में सत्र 2027-28 में छठी कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। अब 7 अगस्त तक आवेदन लिए जाएंगे। जो छात्र किसी कारणवश अब तक अपना फॉर्म नहीं भर पाए थे, उनके पास देश के इन प्रतिष्ठित आवासीय विद्यालयों में मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाने का एक और बेहतरीन मौका है। आज ही ऑफिशियल वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाकर आवेदन करें। इसके अलावा कक्षा 6 में एडमिशन लेने के लिए एडमिशन फॉर्म cbseitms.nic.in पर भी उपलब्ध हैं।

जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा (JNVST) के माध्यम से शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए देश भर में लगभग 665 सीटों पर प्रवेश दिए जाएंगे। जवाहर नवोदय विद्यालयों (JNVs) में कक्षा 6 एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम 28 नवंबर, 2026 को होगा, जबकि रिजल्ट मार्च/अप्रैल 2027 तक घोषित किया जाएगा।

योग्यताएं-

1. स्टूडेंट्स को उसी जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन मिलेगा जो उनके डिस्ट्रिक्ट में उपलब्ध होगा। एडमिशन फॉर्म भरने के लिए छात्रों को निवास प्रमाण पत्र भी सबमिट करना होगा।

2. जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 में एडमिशन लेने के लिए छात्र का कक्षा 3, 4 और 5 किसी सरकारी स्कूल या सरकारी सहायता स्कूल या किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से पढ़ी होनी आवश्यक है और इसके साथ छात्र का कक्षा 3,4 और 5 पास होना जरूरी है।

3. छात्र को जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस परीक्षा देने का केवल एक ही मौका मिलेगा।

4. जवाहर नवोदय विद्यालय में 75 प्रतिशत सीटें ग्रामीण इलाकों से आने वाले बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं। बाकी की बची 25 फीसदी सीटों पर एडमिशन दोनों शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को मेरिट के आधार पर दिया जाएगा।

5. ग्रामीण कोटे से एडमिशन लेने के लिए छात्र का उसके ग्रामीण डिस्ट्रिक्ट के किसी सरकारी स्कूल या सरकारी सहायता स्कूल या किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से कक्षा 3,4 और 5 पास करना आवश्यक है।

6. जिन भी छात्रों ने कक्षा 3,4 और 5 की पढ़ाई किसी शहरी सरकारी स्कूल या सरकारी सहायता स्कूल या किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से पूरी की है, उन्हें शहरी क्षेत्र का ही माना जाएगा।

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पेपर पैटर्न-

सिलेक्शन एंट्रेंस टेस्ट के लिए कैंडिडेट को 2 घंटे का समय दिया जाएगा। दोनों फेज में परीक्षा का समय सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक है। एंट्रेंस परीक्ष प्रश्नपत्र में तीन सेक्शन होंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। उम्मीदवारों से 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका कुल अंक 100 होगा।

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JNVST Class 6 admission 2026: ऐसे करें आवेदन

  1. नवोदय विद्यालय की आधिकारिक साइट navodaya.gov.in पर जाएं।

2. Click here for Class VI Registration 2026 लिंक पर क्लिक करें।

3. एक नया पेज खुलेगा जहां उम्मीदवारों को पंजीकरण लिंक पर क्लिक करना होगा।

4. आवेदन फॉर्म भरें और आवेदन शुल्क का भुगतान करें और सब्मिट पर क्लिक करें।

5. ध्यान रहे कि आवेदन के दौरान निम्न डॉक्यूमेंट्स की जेपीजी फॉर्मेट की 10 केबी से 100 केबी साइज की फोटो अपलोड करने होंगी।

6. फोटोग्राफ, अभिभावकों के हस्ताक्षर, विद्यार्थी के हस्ताक्षर, आधार कार्ड की डिटेल्स। ध्यान रहे कि सर्टिफिकेट विद्यार्थी की डिटेल्स के साथ हेडमास्टर से वेरिफाइ किया हो।

आपको बता दें कि जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट (JNVST) के आधार पर किया जाएगा।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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