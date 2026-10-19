जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 9वीं और 11वीं में दाखिले की अंतिम तिथि बढ़ी, 22 अक्टूबर तक करें अप्लाई
नवोदय विद्यालय समिति (NVS) ने सत्र 2027-28 के लिए कक्षा 9वीं और 11वीं में लेटरल एंट्री दाखिले की अंतिम तिथि बढ़ाकर 22 अक्टूबर कर दी है। छात्र आधिकारिक पोर्टल navodaya.gov.in पर मुफ्त आवेदन करें।
JNVST Class 9, 11 Admission 2027 : जवाहर नवोदय विद्यालयों (JNV) में पढ़ाई करने का सपना देख रहे छात्रों के लिए बेहद राहत भरी खबर है। नवोदय विद्यालय समिति (NVS) ने शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं में लेटरल एंट्री के जरिए होने वाले दाखिलों की रजिस्ट्रेशन तिथि बढ़ा दी है। जो उम्मीदवार या अनक साता-पिता किसी कारणवश अब तक ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर पाए थे, वे अब आधिकारिक पोर्टल navodaya.gov.in पर जाकर 22 अक्टूबर 2026 तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।
क्यों बढ़ाई गई अंतिम तिथि?
नवोदय विद्यालय समिति के अधिकारियों के अनुसार, देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में छात्रों और अभिभावकों ने फॉर्म भरने के लिए अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया था। इसके अलावा अंतिम दिनों में आधिकारिक वेबसाइट पर अत्यधिक ट्रैफिक के कारण कई अभ्यर्थी तकनीकी दिक्कतों का सामना कर रहे थे। छात्रों के भविष्य और सुविधा को ध्यान में रखते हुए समिति ने रजिस्ट्रेशन की समय-सीमा बढ़ाने का फैसला लिया, ताकि कोई भी योग्य छात्र इस अवसर से वंचित न रह जाए।
कौन कर सकता है आवेदन? पात्रता शर्तें
कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए: उम्मीदवार का सत्र 2026-27 के दौरान संबंधित जिले के किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त स्कूल में कक्षा 8वीं में अध्ययनरत होना अनिवार्य है।
कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए: अभ्यर्थी का सत्र 2026-27 में संबंधित जिले के सरकारी या मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 10वीं में पढ़ाई कर रहा होना आवश्यक है।
निःशुल्क आवेदन: नवोदय विद्यालय समिति द्वारा इस लेटरल एंट्री प्रवेश परीक्षा के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लिया जाता है, यानी रजिस्ट्रेशन पूरी तरह मुफ्त है।
चयन प्रक्रिया और परीक्षा का पैटर्न
कक्षा 9वीं और 11वीं की खाली सीटों को भरने के लिए नवोदय विद्यालय समिति द्वारा लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट (LEST) का आयोजन किया जाएगा। यह परीक्षा ओएमआर (OMR) शीट आधारित होगी जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे।
कक्षा 9वीं परीक्षा पैटर्न: इसमें गणित, विज्ञान, अंग्रेजी और हिंदी विषय से सवाल पूछे जाएंगे।
कक्षा 11वीं परीक्षा पैटर्न: इसमें मानसिक योग्यता, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी विषय शामिल होंगे।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
इच्छुक छात्र एवं अभिभावक सबसे पहले एनवीएस की आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in या cbseitms.nic.in पर जाएं। होमपेज पर "Class IX or Class XI Lateral Entry Admission 2027-28" के लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद अपनी बेसिक डिटेल्स दर्ज कर रजिस्ट्रेशन करें, फोटो व सिग्नेच अपलोड करें और 22 अक्टूबर से पहले फॉर्म सबमिट कर उसकी रसीद प्रिंट कर लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
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