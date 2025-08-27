JNVST Admission: जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 दाखिले के आवेदन की आज अंतिम तिथि, 1 सीट के 48 दावेदार
JNVST Class 6 admission 2026: जवाहर नवोदय विद्यालय समिति के नवोदय विद्यालयों में सत्र 2026-27 में छठी कक्षा में दाखिले के लिए आवेदन की आज 27 अगस्त अंतिम तिथि है। इच्छुक विद्यार्थी navodaya.gov.in पर जाकर फ्री रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। स्टूडेंट्स को उसी जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन मिलेगा जो उनके डिस्ट्रिक्ट में उपलब्ध होगा। एडमिशन फॉर्म भरने के लिए छात्रों को निवास प्रमाण पत्र भी सबमिट करना होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक नवोदय स्कूलों में 4880 सीटों पर अब तक करीब 2.37 लाख आवेदन आ चुके हैं। यानी एक सीट पर 48 दावेदार हैं। कंपीटीशन कड़ा है। प्रवेश परीक्षा 13 दिसंबर को होगी।
JNVST के लिए कौन कर सकता है आवेदन?
आवेदन करने वाले छात्र की जन्म तिथि 1 मई 2014 से 31 जुलाई 2016 के बीच होनी चाहिए। जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 में एडमिशन लेने के लिए छात्र का कक्षा 5 किसी सरकारी स्कूल या सरकारी सहायता स्कूल या किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से पढ़ी होनी आवश्यक है। जवाहर नवोदय विद्यालय में 75 प्रतिशत सीटें ग्रामीण इलाकों से आने वाले बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं। बाकी की बची 25 फीसदी सीटों पर एडमिशन दोनों शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को मेरिट के आधार पर दिया जाएगा। छात्र को जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस परीक्षा देने का केवल एक ही मौका मिलेगा।
परीक्षा कब होगी?
JNVST 2026-27 सेशन के लिए क्लास 6 एडमिशन परीक्षा दो चरणों में होगी। पहला चरण 13 दिसंबर 2025 सुबह 11:30 बजे और दूसरा चरण 11 अप्रैल 2026 सुबह 11:30 बजे आयोजित किया जाएगा।
JNVST के लिए कैस करें आवेदन?
NVS कक्षा 6 के लिए आवेदन प्रक्रिया बेहद सरल रखी गई है। उम्मीदवार को पहले navodaya.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा और Class 6 Admission 2026-27 के लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद फॉर्म भरना होगा जिसमें छात्र की व्यक्तिगत जानकारी, स्कूल से संबंधित विवरण और दस्तावेज अपलोड करने होंगे।