JNVST Class 9, 11 Admission 2026: नवोदय विद्यालय कक्षा 9 और 11 में एडमिशन की अंतिम तिथि आज, यहां करें अप्लाई

संक्षेप: JNVST Admission 2026: जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा नौवीं और ग्यारहवीं में एडमिशन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि आज 21 अक्टूबर 2025 है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए cbseitms.nic.in पर जाना होगा।

JNVST Class 9, 11 Admission 2026: नवोदय विद्यालय समिति (NVS) की ओर से कक्षा नौवीं और ग्यारहवीं में एडमिशन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को आज 21 अक्टूबर 2025 को बंद कर दिया जाएगा।। ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार, JNVST एडमिशन 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन करने की आखिरी तारीख आज 21 अक्टूबर 2025 है। इच्छुक और योग्य कैंडिडेट कक्षा नौवीं और ग्यारहवीं JNVST एडमिशन 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन ऑफिशियल वेबसाइट cbseitms.nic.in पर जाकर कर सकते हैं।

कक्षा नौवीं और ग्यारहवीं के लिए JNVST एडमिशन 2026 के लिए सिलेक्शन टेस्ट का आयोजन 7 फरवरी 2026 को किया जाएगा। परीक्षा का समय 11 बजे से 1:30 बजे तक होगा। कक्षा नौवीं और ग्यारहवीं रजिस्ट्रेशन करते समय कैंडिडेट को कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट जैसे वैलिड फोटो आईडी, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, अभिभावक के सिग्नेचर और अकैडमिक मार्कशीट आदि अपलोड करने होंगे।

JNVST कक्षा नौवीं और ग्यारहवीं परीक्षा पैटर्न- जेएनवीएसटी प्रवेश 2026 कक्षा 9 और 11 चयन परीक्षा के लिए परीक्षा पैटर्न जारी कर दिया गया है। एनवीएस प्रवेश परीक्षा 2025 की अवधि दो घंटे तीस मिनट की होगी, जिसमें दिव्यांग छात्रों को अतिरिक्त 50 मिनट दिए जाएंगे। परीक्षा में 100 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे।

जेएनवीएसटी प्रवेश 2026 कक्षा 9 चयन परीक्षा के लिए परीक्षा पैटर्न में कुल 100 अंकों के लिए अंग्रेजी (15 प्रश्न), हिंदी (15 प्रश्न), गणित (35 प्रश्न) और सामान्य विज्ञान (35 प्रश्न) जैसे विषय शामिल हैं।

इसी तरह, जेएनवीएसटी प्रवेश 2026 कक्षा 11 चयन परीक्षा के लिए पैटर्न में मानसिक क्षमता (मेंटल एबिलिटी), अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक में 20 प्रश्न और 20 अंक शामिल हैं, जिसमें कुल परीक्षा दो घंटे तीस मिनट तक चलती है।

JNVST Class 9, 11 admission 2026: ऐसे करें आवेदन नवोदय विद्यालय की आधिकारिक साइट navodaya.gov.in पर जाएं। 2. Click here for Class IX, XI Registration 2026 लिंक पर क्लिक करें।

3. एक नया पेज खुलेगा जहां उम्मीदवारों को पंजीकरण लिंक पर क्लिक करना होगा।

4. आवेदन पत्र भरें और आवेदन शुल्क का भुगतान करें और सब्मिट पर क्लिक करें।

5. ध्यान रहे कि आवेदन के दौरान निम्न डॉक्यूमेंट्स की जेपीजी फॉर्मेट की 10 केबी से 100 केबी साइज की फोटो अपलोड करने होंगी।

6. फोटोग्राफ, अभिभावकों के हस्ताक्षर, विद्यार्थी के हस्ताक्षर, आधार कार्ड की डिटेल्स। ध्यान रहे कि सर्टिफिकेट विद्यार्थी की डिटेल्स के साथ हेडमास्टर से वेरिफाइ किया हो।