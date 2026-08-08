JNVST 2027: कक्षा 6 में दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख बढ़ी, अब 10 अगस्त तक कर सकेंगे आवेदन
JNVST 2027 रजिस्ट्रेशन डेडलाइन 10 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। परीक्षा 28 नवंबर को निर्धारित है। इस परीक्षा से जुड़ी जानिए अन्य जानकारी।
JNVST 2027 Registration: अगर आपका बच्चा भी जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में दाखिले का सपना देख रहा है, तो उसके लिए एक अच्छी खबर है। नवोदय विद्यालय समिति ने जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा यानी JNVST 2027 के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख आगे बढ़ा दी है। पहले यह तारीख 31 जुलाई तय की गई थी, लेकिन अब छात्र 10 अगस्त 2026 तक आवेदन जमा कर सकते हैं। यह परीक्षा उन बच्चों के लिए है जो 2027-28 के शैक्षणिक सत्र में कक्षा 6 में दाखिला लेना चाहते हैं। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 7 जुलाई 2026 से शुरू हुई थी और इसमें आवेदन करने के लिए किसी भी तरह की फीस नहीं देनी पड़ती। इच्छुक अभ्यर्थी navodaya.gov.in और cbseitms.rcil.gov.in/nvs पर जाकर मुफ्त में फॉर्म भर सकते हैं। जो अभिभावक अब तक आवेदन नहीं कर पाए थे, उनके पास अब कुछ और दिनों का मौका है।
कब होगी परीक्षा
JNV चयन परीक्षा 2027 का आयोजन 28 नवंबर 2026 को किया जाएगा। खास बात यह है कि इस बार गर्मी वाले और सर्दी वाले, दोनों तरह के नवोदय विद्यालयों के लिए परीक्षा एक ही चरण में कराई जाएगी, यानी अलग-अलग तारीखों की झंझट नहीं रहेगी।
कौन कर सकता है आवेदन
इस परीक्षा में बैठने के लिए जरूरी है कि उम्मीदवार 2026-27 के पूरे शैक्षणिक सत्र में किसी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त या मान्यता प्राप्त स्कूल से कक्षा 5 में पढ़ाई कर रहा हो। साथ ही, वह उसी जिले का निवासी होना चाहिए जहां वह दाखिला चाहता है, क्योंकि चयन प्रक्रिया पूरी तरह जिलेवार होती है। यानी कोई भी छात्र सिर्फ अपने उसी जिले के नवोदय विद्यालय के लिए आवेदन कर सकता है, जहां वह रहता और पढ़ता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी NIOS से 'बी' सर्टिफिकेट कोर्स पूरा करने वाले छात्र भी तय शर्तों के तहत आवेदन के पात्र माने जाएंगे।
समिति ने साफ चेतावनी दी है कि अगर किसी छात्र ने निवास या स्कूल से जुड़ी गलत जानकारी दी, तो उसका चयन किसी भी स्तर पर बिना पहले से सूचना दिए रद्द किया जा सकता है। इसलिए अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि फॉर्म भरते वक्त सारी जानकारी सोच-समझकर और सही-सही भरें।
नवोदय विद्यालय में पढ़ाई का खर्च
जवाहर नवोदय विद्यालयों में पढ़ाई पूरी तरह मुफ्त होती है, जिसमें रहना-खाना, यूनिफॉर्म और किताबें भी शामिल हैं। हालांकि कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को विद्यालय विकास निधि यानी VVN के तहत हर महीने 600 रुपये देने होते हैं। लेकिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग छात्रों, सभी लड़कियों और गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों के बच्चों को इस भुगतान से पूरी तरह छूट दी गई है। इन विद्यालयों के छात्र सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होते हैं।
देशभर में कितने नवोदय विद्यालय
नवोदय विद्यालय योजना के तहत हर जिले में चरणबद्ध तरीके से एक जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल देश के 27 राज्यों और आठ केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 665 नवोदय विद्यालय चल रहे हैं। तमिलनाडु को छोड़कर पूरे देश में अब तक कुल 689 विद्यालयों को मंजूरी दी जा चुकी है। हालांकि सेंट्रल दिल्ली, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और मुंबई उपनगर, इन छह जिलों में कोई नवोदय विद्यालय मंजूर नहीं किया गया है, क्योंकि यहां शत-प्रतिशत शहरी आबादी है और ये योजना के दायरे में नहीं आते।
नतीजे कब आएंगे
JNV चयन परीक्षा 2027 का परिणाम मार्च 2027 के अंत तक घोषित होने की उम्मीद है। छात्र अपना रिजल्ट आवेदन पोर्टल पर जाकर देख सकेंगे। इसके अलावा नतीजे संबंधित जवाहर नवोदय विद्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में भी प्रदर्शित किए जाएंगे। जिन अभिभावकों ने अब तक फॉर्म नहीं भरा है, उनके लिए यह जरूरी है कि वे 10 अगस्त की तारीख से पहले ही आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें, क्योंकि आगे तारीख बढ़ेगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
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हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
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काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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