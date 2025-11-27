Hindustan Hindi News
JNU PHD Admission: जेएनयू में PhD दाखिले का दूसरा फेज शुरू, नया 'डुअल साइकिल' सिस्टम लागू

संक्षेप:

JNU PHD Registration: जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए पीएचडी (PhD) एडमिशन प्रक्रिया के दूसरे फेज की शुरुआत कर दी है। उम्मीदवार 3 दिसंबर, 2025 की रात 11:50 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

Thu, 27 Nov 2025 12:57 PMPrachi लाइव हिन्दुस्तान
JNU PHD Admission 2025-26: देश की प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए पीएचडी (PhD) एडमिशन प्रक्रिया के दूसरे फेज की शुरुआत कर दी है। यह पहली बार है जब जेएनयू ने 'डुअल एडमिशन साइकिल' (दोहरी एडमिशन प्रक्रिया) को अपनाया है। इस नए सिस्टम के तहत, यूनिवर्सिटी अब एक शैक्षणिक वर्ष में दो बार पीएचडी एडमिशन करेगा, जिससे छात्रों को अधिक अवसर मिलेंगे। इस नए फेज का पूरा शेड्यूल यूनिवर्सिटी द्वारा जारी कर दिया गया है। यह उन सभी छात्रों के लिए एक बड़ा मौका है जो जेएनयू जैसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से रिसर्च करना चाहते हैं।

दूसरे फेज के लिए महत्वपूर्ण तिथियां-

दूसरे फेज के लिए आवेदन मंगलवार से शुरू हो गए हैं। उम्मीदवार 3 दिसंबर, 2025 की रात 11:50 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि आवेदन फॉर्म में कोई गलती हो जाती है, तो छात्र 4 और 5 दिसंबर को सुधार कर सकते हैं।

इंटरव्यू (Viva-Voce) का कार्यक्रम-

आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को वाइवा-वोस (इंटरव्यू) के लिए आमंत्रित किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों को 13 दिसंबर तक इंटरव्यू का निमंत्रण मिल जाएगा। इंटरव्यू अस्थायी रूप से 19 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच आयोजित किए जाएंगे।

मेरिट लिस्ट और रजिस्ट्रेशन की तारीखें-

इंटरव्यू के बाद यूनिवर्सिटी द्वारा मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी।

पहली मेरिट लिस्ट 2 जनवरी, 2026 को जारी होने की उम्मीद है। फीस जमा करना और सीट ब्लॉक करने के लिए 2 से 4 जनवरी तक का समय निर्धारित किया गया है।डॉक्यूमेंट का फिजिकल वेरिफिकेशन 8 और 9 जनवरी को होगा।

दूसरी मेरिट लिस्ट 16 जनवरी को जारी की जाएगी। रजिस्ट्रेशन और फीस जमा करने के लिए 16 से 18 जनवरी तक का समय निर्धारित किया गया है। डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन 22 जनवरी को किया जाएगा।

तीसरी मेरिट लिस्ट (यदि आवश्यक हो) और फाइनल लिस्ट 29 जनवरी को जारी हो सकती है। रजिस्ट्रेशन 31 जनवरी तक होगा और वेरिफिकेशन 5 फरवरी को होगा।

एडमिशन की अंतिम तिथि-

जेएनयू में पीएचडी दाखिले को अंतिम रूप देने की अंतिम तिथि 10 फरवरी, 2026 निर्धारित की गई है।यह 'डुअल साइकिल' सिस्टम राष्ट्रीय शिक्षा सुधार ढांचे के तहत कई केंद्रीय विश्वविद्यालयों में लागू किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य रिसर्च के अवसरों को बढ़ाना और पूरे वर्ष छात्रों के लिए प्रवेश प्रक्रिया को आसान बनाना है। इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित समय सीमा का पालन करें और समय पर सभी औपचारिकताएं पूरी करें।

