JNU PG Admission 2026 Result Out: जेएनयू ने जारी की पीजी कोर्सेज की पहली मेरिट लिस्ट, देखें एडमिशन शेड्यूल
जेएनयू ने अकादमिक सत्र 2026-27 के लिए एमए, एमएससी और एमसीए कोर्सेज की पहली मेरिट लिस्ट और एडमिशन रिजल्ट जारी कर दिए हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर पूरा शेड्यूल और कटऑफ चेक करें।
जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) में पढ़ाई करने का ख्वाब देखने वाले हजारों छात्र-छात्राओं के लिए एक बेहद शानदार खबर सामने आई है। लंबे वक्त से जिस पल का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, वो आखिरकार आ ही गया। जेएनयू ने अकादमिक सत्र 2026-27 के लिए अपने दो साला पोस्टग्रेजुएट (पीजी) प्रोग्राम्स के नतीजे जारी कर दिए हैं। अगर आपने भी एमए (MA), एमएससी (MSc) या एमसीए (MCA) जैसे बेहतरीन कोर्सेज में दाखिले के लिए सीयूईटी की परीक्षा दी थी, तो अब दिल थाम कर अपना रिजल्ट चेक करने का वक्त आ चुका है।
कहां और कैसे चेक करें अपना रिजल्ट?
कैंडिडेट्स अब बिना किसी देरी के जेएनयू के ऑफिशियल एडमिशन पोर्टल jnuee.jnu.ac.in पर जाकर अपना रिजल्ट और कटऑफ स्कोर आसानी से देख सकते हैं। इसके लिए आपको कोई लंबा-चौड़ा काम नहीं करना है। बस पोर्टल पर जाइए और अपने एडमिट कार्ड पर दिए गए एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करते हुए लॉग-इन कीजिए। लॉग-इन करते ही आपकी स्क्रीन पर आपका रिजल्ट फ्लैश हो जाएगा, जिसे आप वहां से तुरंत डाउनलोड भी कर सकते हैं।
किस आधार पर मिल रहा है दाखिला?
जेएनयू में एडमिशन पाना कभी भी बच्चों का खेल नहीं रहा है। इस साल भी पोस्टग्रेजुएट प्रोग्राम्स में दाखिले पूरी तरह से सीयूईटी पीजी (CUET PG) 2026 के स्कोर्स के आधार पर दिए जा रहे हैं। याद दिला दें कि सीयूईटी पीजी के नतीजे इसी साल 24 अप्रैल को घोषित किए गए थे। हालांकि, जेएनयू का एडमिशन प्रोसेस बाकी यूनिवर्सिटीज से थोड़ा अलग और खास होता है। इसमें सिर्फ सीयूईटी के नंबर ही नहीं देखे जाते, बल्कि उन योग्य उम्मीदवारों को मिलने वाले डेप्रिवेशन पॉइंट्स का भी खास ख्याल रखा जाता है, जो इसके असल हकदार हैं। ये पॉइंट्स उन स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी मदद साबित होते हैं जो पिछड़े इलाकों या खास तबकों से ताल्लुक रखते हैं, जिससे दाखिले की रेस में उन्हें एक बराबरी का मौका मिल पाता है।
एडमिशन से पहले इन बातों का रखें खास ख्याल
यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सभी स्टूडेंट्स को एक अहम सलाह भी दी है। एडमिशन के अगले स्टेप की तरफ बढ़ने और फीस जमा करने से पहले, यह बेहद जरूरी है कि आप जेएनयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद ई-प्रॉस्पेक्टस को बहुत ही ध्यान से पढ़ लें। इस प्रॉस्पेक्टस में आपको -
- एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया
- सीटों का बंटवारा (सीट मैट्रिक्स)
- रिजर्वेशन पॉलिसी
हर प्रोग्राम की खास जरूरतें
इन सबकी पूरी तफसील मिल जाएगी। कोई भी बड़ी गलती करने से बेहतर है कि सारी जानकारी पहले ही दुरुस्त कर ली जाए ताकि आगे चलकर किसी भी तरह की कागजी परेशानी का सामना न करना पड़े।
जेएनयू पीजी एडमिशन 2026 पूरा शेड्यूल
रिजल्ट के साथ-साथ जेएनयू ने पीजी और एडवांस्ड डिप्लोमा ऑफ प्रोफिशिएंसी (ADOP) प्रोग्राम्स के लिए एक रिवाइज्ड एडमिशन शेड्यूल भी जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों का नाम इस पहली लिस्ट में आ गया है, उन्हें तय वक्त के अंदर अपना प्री-एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा।
एडमिशन प्रक्रिया की शुरुआत 25 जून 2026 को पहली मेरिट लिस्ट जारी होने के साथ होगी। इसी दिन से 27 जून तक चयनित अभ्यर्थियों को प्री-एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन पूरा कर फीस जमा करनी होगी। इसके बाद 3 जुलाई 2026 को दूसरी मेरिट लिस्ट और सुपरन्यूमेरेरी सीटों की सूची प्रकाशित की जाएगी। दूसरी मेरिट लिस्ट में चयनित उम्मीदवारों के लिए प्री-एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन, फीस जमा करने और सीट ब्लॉकिंग की प्रक्रिया 3 जुलाई से 5 जुलाई तक चलेगी।
दूसरी मेरिट लिस्ट में चयनित अभ्यर्थियों का फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन 9, 10, 13, 14, 15, 16 और 17 जुलाई 2026 को आयोजित किया जाएगा। यदि इन चरणों के बाद भी सीटें खाली रहती हैं, तो इच्छुक उम्मीदवारों को 23 जुलाई से 25 जुलाई 2026 के बीच खाली सीटों पर प्रवेश के लिए अपनी विलिंगनेस (इच्छा) दर्ज कराने का अंतिम अवसर मिलेगा। इसके बाद 31 जुलाई 2026 को एडमिशन के लिए अंतिम और फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। इस सूची में शामिल अभ्यर्थियों को 31 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक प्री-एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन पूरा कर सीट ब्लॉक करनी होगी। फाइनल मेरिट लिस्ट के उम्मीदवारों का फिजिकल वेरिफिकेशन 6 और 7 अगस्त 2026 को किया जाएगा। इसके बाद पूरी प्रवेश प्रक्रिया 10 अगस्त 2026 को एडमिशन और रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि के साथ समाप्त हो जाएगी।
डाक्यूमेंट्स रखें तैयार
यह पूरा एडमिशन प्रोसेस 10 अगस्त तक चलने वाला है। जिन स्टूडेंट्स का नाम पहली लिस्ट में नहीं आया है, उन्हें अभी मायूस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरी मेरिट लिस्ट 3 जुलाई को आने वाली है। जो छात्र सेलेक्ट हो चुके हैं, उन्हें फिजिकल वेरिफिकेशन को लेकर अभी से अपनी फाइल तैयार कर लेनी चाहिए। अपनी 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की डिग्री, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और अगर किसी रिजर्वेशन कैटेगरी (OBC/SC/ST/EWS) का फायदा उठा रहे हैं, तो उसका वैलिड और अपडेटेड सर्टिफिकेट बिल्कुल अपने पास रेडी रखें। वक्त पर फीस भरना और वेरिफिकेशन के लिए पहुंचना बेहद जरूरी है, वरना हाथ आई सीट भी खिसक सकती है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव