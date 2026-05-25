JNU PG Admission 2026 : CUET PG स्कोर के जरिए दाखिले शुरू, आखिरी तारीख कब
JNU PG Admission 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। CUET PG 2026 स्कोर के आधार पर मास्टर्स कोर्स में दाखिला मिलेगा। आवेदन की आखिरी तारीख 15 जून 2026 है।
JNU PG Admission 2026 : देशभर के लाखों छात्रों का इंतजार अब खत्म हो गया है। जवाहरलाल नेहर यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू ने पोस्टग्रेजुएट यानी PG और एडवांस्ड डिप्लोमा ऑफ प्रोफिशिएंसी (ADOP) कोर्सेज में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिन छात्रों ने CUET PG 2026 परीक्षा दी थी, वे अब जेएनयू के आधिकारिक एडमिशन पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ने यह प्रक्रिया CUET PG 2026 के रिजल्ट जारी होने के बाद शुरू की है। इस बार भी जेएनयू में दाखिला CUET PG स्कोर के आधार पर ही दिया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया 25 मई 2026 से शुरू हो चुकी है और छात्र 15 जून 2026 रात 11:50 बजे तक फॉर्म भर सकेंगे।
CUET PG स्कोर से मिलेगा दाखिला
इस साल जेएनयू ने साफ कर दिया है कि PG और ADOP कार्यक्रमों में एडमिशन केवल CUET PG 2026 स्कोर के आधार पर होगा। यानी उम्मीदवारों को अलग से यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होगा। छात्रों को आवेदन करते समय अपना NTA Application Number और Date of Birth इस्तेमाल करके लॉगिन करना होगा। इन्हीं डिटेल्स के जरिए एडमिशन पोर्टल पर एक्सेस मिलेगा।
किन कोर्सेज में मिलेगा एडमिशन
जेएनयू में इस बार कई लोकप्रिय PG कोर्सेज में दाखिला दिया जाएगा। इनमें शामिल हैं -
- एमए प्रोग्राम
- एमएसी प्रोग्राम
- एमसीए कोर्स
- भाषा और विदेशी भाषाओं से जुड़े डिप्लोमा कोर्स
- ADOP यानी एडवांस डिप्लोमा ऑफ प्रोइफेंसी कार्यक्रम
खासतौर पर विदेशी भाषा सीखने वाले छात्रों के बीच ADOP कोर्स काफी लोकप्रिय माने जाते हैं।
आवेदन की आखिरी तारीख याद रखें
यूनिवर्सिटी ने साफ कहा है कि तय तारीख के बाद किसी भी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए छात्रों को अंतिम समय का इंतजार करने के बजाय जल्द आवेदन करने की सलाह दी गई है।
|इवेंट
|तारीख
|आवेदन प्रक्रिया शुरू
|25 मई 2026
|आवेदन की आखिरी तारीख
|15 जून 2026 रात 11:50 बजे तक
ऐसे भरें JNU PG Admission Form
छात्र बेहद आसान तरीके से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें सबसे पहले जेएनयू के आधिकारिक एडमिशन पोर्टल पर जाना होगा। वहां PG और ADOP Admission Registration लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद NTA एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि डालकर लॉगिन करना होगा।
लॉगिन के बाद उम्मीदवारों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक विवरण और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। आखिर में आवेदन फॉर्म सबमिट करके उसकी कॉपी डाउनलोड करनी होगी ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सके।
आवेदन के समय कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए
फॉर्म भरते समय छात्रों को कुछ जरूरी दस्तावेज और जानकारी पहले से तैयार रखनी चाहिए। इनमें शामिल हैं -
- CUET PG 2026 एप्लीकेशन नंबर
- जन्मतिथि
- शैक्षणिक योग्यता की जानकारी
- कैटेगरी सर्टिफिकेट (यदि लागू हो)
- स्कैन की गई फोटो और दस्तावेज
मेरिट लिस्ट और काउंसलिंग पर नजर रखें
जेएनयू ने छात्रों को सलाह दी है कि वे नियमित रूप से एडमिशन पोर्टल चेक करते रहें। आगे की प्रक्रिया जैसे काउंसलिंग, मेरिट लिस्ट और सीट अलॉटमेंट से जुड़ी जानकारी वहीं जारी की जाएगी।यूनिवर्सिटी की ई-प्रॉस्पेक्टस में सीटों की संख्या, पात्रता शर्तें, एडमिशन नियम और कोर्स वाइज डिटेल्स भी उपलब्ध कराई गई हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
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हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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