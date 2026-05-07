JNU MBA एडमिशन 2026, 15 मई तक है सुनहरा मौका; जानें पूरी प्रक्रिया और चयन के नियम
जेएनयू प्रशासन ने शैक्षणिक सत्र 2026-28 के लिए अपने एमबीए प्रोग्राम में एडमिशन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो छात्र आवेदन करना चाहते हैं, वे अब 15 मई 2026 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
JNU MBA Admissions 2026: देश के प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) से एमबीए (MBA) करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जेएनयू प्रशासन ने शैक्षणिक सत्र 2026-28 के लिए अपने एमबीए प्रोग्राम में एडमिशन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो छात्र आवेदन करना चाहते हैं, वे अब 15 मई 2026 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जेएनयू में यह प्रोग्राम अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप (ABVSME) द्वारा संचालित किया जाता है। खास बात यह है कि इस बार विश्वविद्यालय ने आवेदन की विंडो दोबारा खोली है, जिससे कैट (CAT) पास उम्मीदवारों को एक और मौका मिला है।
चयन प्रक्रिया: केवल CAT स्कोर ही नहीं, इन बातों का भी है महत्व
जेएनयू के एमबीए प्रोग्राम में दाखिला केवल लिखित परीक्षा के अंकों पर निर्भर नहीं करता। इसकी चयन प्रक्रिया को तीन हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें छात्र के व्यक्तित्व और संचार कौशल को भी परखा जाता है:
CAT स्कोर (70% वेटेज): उम्मीदवारों के पास CAT 2025 का वैलिड स्कोर होना अनिवार्य है। चयन में सबसे बड़ा हिस्सा (70 फीसदी) इसी स्कोर का होता है।
ग्रुप डिस्कशन (10% वेटेज): शॉर्टलिस्ट किए गए छात्रों को ग्रुप डिस्कशन (GD) के दौर से गुजरना होगा, जहां उनकी तार्किक क्षमता को देखा जाएगा।
पर्सनल इंटरव्यू (20% वेटेज): अंतिम चरण व्यक्तिगत साक्षात्कार (PI) का होता है, जो छात्र के आत्मविश्वास और विषय की समझ को परखता है। विदेशी नागरिकों के लिए एडमिशन प्रक्रिया अलग है, जहां उन्हें GMAT स्कोर के आधार पर चुना जाता है।
आवेदन के लिए जरूरी योग्यता और शुल्क
शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 3 साल की ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए ग्रेजुएशन में 50% अंक अनिवार्य हैं, जबकि एससी/एसटी और दिव्यांग (PwD) छात्रों के लिए यह सीमा 45% रखी गई है।
आवेदन शुल्क:
सामान्य/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी वर्ग: ₹2000
एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी वर्ग: ₹1000
कैसे करें अप्लाई? स्टेप-बाय-स्टेप गाइड
इच्छुक अभ्यर्थी 15 मई की रात तक नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर आवेदन कर सकते हैं:
जेएनयू की आधिकारिक प्रवेश वेबसाइट jnuee.jnu.ac.in पर जाएं।
होमपेज पर "MBA Registration Form 2026" लिंक पर क्लिक करें।
नाम, ईमेल और मोबाइल नंबर के साथ नया रजिस्ट्रेशन करें।
लॉगिन करने के बाद आवेदन फॉर्म भरें और CAT 2025 रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें।
फोटो, सिग्नेचर और मार्कशीट जैसे जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
आवेदन शुल्क का भुगतान करें और कन्फर्मेशन पेज का प्रिंटआउट निकाल लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स