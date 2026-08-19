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JMI Placement : जामिया के छात्र को 11.59 लाख का पैकेज, BTech समेत 34 छात्रों को मिले शानदार जॉब ऑफर

By Pankaj Vijay
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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जामिया के बीटेक, एमटेक, एमसीए और एमएससी कोर्सेज 2027 बैच के 34 छात्रों को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) में नौकरी मिली है। देश की नामी आईटी सेवा और कंसल्टिंग कंपनी टीसीएस कैंपस प्लेसमेंट के लिए जामिया में आई थी।

JMI Placement : जामिया के छात्र को 11.59 लाख का पैकेज, BTech समेत 34 छात्रों को मिले शानदार जॉब ऑफर
प्लेसमेंट

जामिया मिल्लिया इस्लामिया (JMI) के बीटेक, एमटेक, एमसीए और एमएससी कोर्सेज 2027 बैच के 34 छात्रों को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) में नौकरी मिली है। देश की नामी आईटी सेवा और कंसल्टिंग कंपनी टीसीएस कैंपस प्लेसमेंट के लिए जामिया में आई थी। यह चयन जामिया के यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट सेल (UPC) की ओर से आयोजित कैंपस प्लेसमेंट प्रक्रिया के तहत किया गया। TCS की ओर से आयोजित एप्टीट्यूड टेस्ट में कुल 300 छात्रों ने हिस्सा लिया। यह परीक्षा 25 जुलाई को फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की कंप्यूटर लैबोरेटरीज में आयोजित हुई थी। इनमें से 117 छात्रों को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया।

इसके बाद 3 और 4 अगस्त को TCS के कार्यालय में इंटरव्यू आयोजित किए गए, जिसके बाद 34 छात्रों का अंतिम रूप से चयन किया गया।

तीन TCS प्रोफाइल में हुआ चयन

चयनित छात्रों को TCS की तीन अलग-अलग प्रोफाइल में जॉब ऑफर हुई है-

- इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक एक स्टूडेंट को TCS प्राइम के लिए चुना गया, जिसका सालाना पैकेज 9.09 लाख से 11.59 लाख तक है। TCS डिजिटल के लिए 26 स्टूडेंट्स चुने गए, जिनका सालाना पैकेज 7.09 लाख रुपये से 7.39 लाख रुपये तक है। जबकि TCS निंजा के लिए सात स्टूडेंट्स चुने गए, जिनका पैकेज 3.46 लाख रुपये से 3.62 लाख रुपये तक है।

यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट सेल ने कहा कि वह छात्रों को ट्रेनिंग और प्लेसमेंट के अवसर उपलब्ध कराने के साथ-साथ उन्हें प्रमुख कंपनियों में करियर के अवसर हासिल करने में मदद करने के लिए लगातार काम कर रहा है।

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डिस्टेंस कोर्स के लिए अब 8 सितंबर तक करें आवेदन

जामिया मिल्लिया इस्लामिया के सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन (सीडीओई) में मौजूदा 49 कार्यक्रमों के अलावा 11 नए सर्टिफिकेट और डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी शुरू किए गए हैं। विश्वविद्यालय ने विभिन्न डिस्टेंस और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में आवेदन की अंतिम तारीख 10 अगस्त से बढ़ाकर आठ सितंबर कर दी है। नए पाठ्यक्रमों में विदेशी भाषाओं, डिजिटल मीडिया और कौशल आधारित विषयों को प्राथमिकता दी गई है। इनमें फ्रेंच, स्पेनिश, चीनी, फारसी, अरबी और रूसी भाषा के सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम शामिल हैं।

जामिया के कुलपति प्रो. मजहर आसिफ व रजिस्ट्रार प्रो. मो. महताब आलम रिजवी ने कहा कि रोजगारपरक व कौशल-आधारित प्रोग्रामों से उच्च शिक्षा के अवसर मजबूत होंगे और दूरदराज के छात्रों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जुड़ने का मौका मिलेगा। सीडीओई के निदेशक प्रो. असलम खान ने बताया कि उम्मीदवार आठ सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

बीएड प्रवेश परीक्षा की तारीख में बदलाव

बीएड और एमबीए (ओडीएल) के अभ्यर्थियों के लिए भी प्रवेश परीक्षा की तारीख में बदलाव किया गया है। अब दोनों पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा 19 सितंबर को होगी। पहले यह परीक्षा 22 अगस्त को प्रस्तावित थी। परीक्षा जेएमआई परिसर में होगी। परीक्षा केंद्र की जानकारी अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड के माध्यम से दी जाएगी।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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