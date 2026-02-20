JMI Admissions 2026: जामिया में दाखिले के लिए 30 नए कोर्स शुरू, किसी भी प्रोग्राम की फीस में नहीं होगी बढ़ोतरी
JMI Admissions 2026: जामिया मिल्लिया इस्लामिया (JMI) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस साल छात्रों के लिए बड़ी सौगात देते हुए 30 नए कोर्सेज शुरू करने की घोषणा की है।
Jamia Millia Islamia Admissions 2026–27: जामिया मिल्लिया इस्लामिया (JMI) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस साल छात्रों के लिए बड़ी सौगात देते हुए 30 नए कोर्सेज शुरू करने की घोषणा की है। इसके साथ ही, राहत की बात यह है कि विश्वविद्यालय ने सत्र 2026-27 के लिए किसी भी कोर्सेज की फीस में कोई वृद्धि नहीं की है।
एडमिशन प्रक्रिया और नए कोर्स
जामिया के कुलपति प्रो. मजहर आसिफ और रजिस्ट्रार प्रो. मोहम्मद महताब आलम रिजवी ने 20 फरवरी 2026 को आधिकारिक प्रॉस्पेक्टस लॉन्च किया। इस सत्र से विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के अनुरूप चार वर्षीय अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम (FYUP) में ‘मल्टीपल एंट्री मोड’ के तहत दाखिले शुरू कर रहा है।
विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक विस्तार के तहत कई नए कोर्स जोड़े हैं, जिनमें प्रमुख हैं:
बीए (ऑनर्स): जापानी, जर्मन और उज्बेक भाषाएं, तथा मानव संसाधन प्रबंधन।
बीटेक: रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिविल इंजीनियरिंग (निर्माण प्रौद्योगिकी)।
एमएससी: जैव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, वनस्पति विज्ञान, नवीकरणीय ऊर्जा और बायोफिजिक्स।
अन्य: एलएलएम (विभिन्न कानून), मास्टर ऑफ होटल मैनेजमेंट, और सर्टिफिकेट इन कैलीग्राफी पेंटिंग।
आवेदन कैसे करें?
जामिया में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट admission.jmi.ac.in पर शुरू हो चुकी है। छात्रों की सुविधा के लिए प्रवेश परीक्षा और दाखिले को चार श्रेणियों में बांटा गया है:
सामान्य विश्वविद्यालय कार्यक्रम
CUET-आधारित कार्यक्रम
बीटेक और बीआर्क कार्यक्रम
मल्टीपल एंट्री एनईपी कार्यक्रम
रजिस्ट्रेशन पोर्टल 25 मार्च 2026 तक खुला रहेगा। विश्वविद्यालय ने उन छात्रों के लिए भी सुविधा दी है जो राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं (जैसे JEE Main, NATA, NEET, NCET और CUET) में शामिल हो रहे हैं; वे परिणाम घोषित होने के 10 दिन बाद तक अपना आवेदन फॉर्म पोर्टल पर अपडेट कर सकते हैं।
फीस और पहुंच
जामिया ने स्पष्ट किया है कि पूरे विश्वविद्यालय में किसी भी प्रोग्राम के लिए ट्यूशन फीस नहीं बढ़ाई गई है। इसके अलावा, छात्रों की भागीदारी बढ़ाने के लिए इस वर्ष प्रवेश परीक्षा केंद्रों की संख्या भी बढ़ाकर 11 कर दी गई है, ताकि दूरदराज के क्षेत्रों से आने वाले छात्र भी आसानी से परीक्षा में शामिल हो सकें।
जामिया की प्रवेश प्रक्रिया हमेशा से अपनी पारदर्शिता के लिए जानी जाती है, और इस बार का नया प्रॉस्पेक्टस छात्रों को विभिन्न डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। छात्र अधिक विवरण के लिए विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध प्रॉस्पेक्टस को देख सकते हैं।
