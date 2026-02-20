Hindustan Hindi News
JMI Admissions 2026: जामिया में दाखिले के लिए 30 नए कोर्स शुरू, किसी भी प्रोग्राम की फीस में नहीं होगी बढ़ोतरी

Feb 20, 2026 09:27 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
JMI Admissions 2026: जामिया मिल्लिया इस्लामिया (JMI) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस साल छात्रों के लिए बड़ी सौगात देते हुए 30 नए कोर्सेज शुरू करने की घोषणा की है।

Jamia Millia Islamia Admissions 2026–27: जामिया मिल्लिया इस्लामिया (JMI) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस साल छात्रों के लिए बड़ी सौगात देते हुए 30 नए कोर्सेज शुरू करने की घोषणा की है। इसके साथ ही, राहत की बात यह है कि विश्वविद्यालय ने सत्र 2026-27 के लिए किसी भी कोर्सेज की फीस में कोई वृद्धि नहीं की है।

एडमिशन प्रक्रिया और नए कोर्स

जामिया के कुलपति प्रो. मजहर आसिफ और रजिस्ट्रार प्रो. मोहम्मद महताब आलम रिजवी ने 20 फरवरी 2026 को आधिकारिक प्रॉस्पेक्टस लॉन्च किया। इस सत्र से विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के अनुरूप चार वर्षीय अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम (FYUP) में ‘मल्टीपल एंट्री मोड’ के तहत दाखिले शुरू कर रहा है।

विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक विस्तार के तहत कई नए कोर्स जोड़े हैं, जिनमें प्रमुख हैं:

बीए (ऑनर्स): जापानी, जर्मन और उज्बेक भाषाएं, तथा मानव संसाधन प्रबंधन।

बीटेक: रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिविल इंजीनियरिंग (निर्माण प्रौद्योगिकी)।

एमएससी: जैव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, वनस्पति विज्ञान, नवीकरणीय ऊर्जा और बायोफिजिक्स।

अन्य: एलएलएम (विभिन्न कानून), मास्टर ऑफ होटल मैनेजमेंट, और सर्टिफिकेट इन कैलीग्राफी पेंटिंग।

आवेदन कैसे करें?

जामिया में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट admission.jmi.ac.in पर शुरू हो चुकी है। छात्रों की सुविधा के लिए प्रवेश परीक्षा और दाखिले को चार श्रेणियों में बांटा गया है:

सामान्य विश्वविद्यालय कार्यक्रम

CUET-आधारित कार्यक्रम

बीटेक और बीआर्क कार्यक्रम

मल्टीपल एंट्री एनईपी कार्यक्रम

रजिस्ट्रेशन पोर्टल 25 मार्च 2026 तक खुला रहेगा। विश्वविद्यालय ने उन छात्रों के लिए भी सुविधा दी है जो राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं (जैसे JEE Main, NATA, NEET, NCET और CUET) में शामिल हो रहे हैं; वे परिणाम घोषित होने के 10 दिन बाद तक अपना आवेदन फॉर्म पोर्टल पर अपडेट कर सकते हैं।

फीस और पहुंच

जामिया ने स्पष्ट किया है कि पूरे विश्वविद्यालय में किसी भी प्रोग्राम के लिए ट्यूशन फीस नहीं बढ़ाई गई है। इसके अलावा, छात्रों की भागीदारी बढ़ाने के लिए इस वर्ष प्रवेश परीक्षा केंद्रों की संख्या भी बढ़ाकर 11 कर दी गई है, ताकि दूरदराज के क्षेत्रों से आने वाले छात्र भी आसानी से परीक्षा में शामिल हो सकें।

जामिया की प्रवेश प्रक्रिया हमेशा से अपनी पारदर्शिता के लिए जानी जाती है, और इस बार का नया प्रॉस्पेक्टस छात्रों को विभिन्न डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। छात्र अधिक विवरण के लिए विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध प्रॉस्पेक्टस को देख सकते हैं।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

