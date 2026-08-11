JMI Admission 2026: जामिया में डिस्टेंस कोर्सेज के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी, 11 नए कोर्स की हुई शुरुआत
JMI CDOE Admission 2026: जामिया मिलिया इस्लामिया ने डिस्टेंस व ऑनलाइन कोर्सेज में आवेदन की अंतिम तिथि 8 सितंबर तक बढ़ा दी है। साथ ही 11 नए जॉब-ओरिएंटेड कोर्स शुरू किए हैं।
Jamia Millia Islamia Distance Admission 2026: जामिया मिलिया इस्लामिया (JMI) के सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन (CDOE) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए डिस्टेंस और ऑनलाइन मोड के सभी कोर्सेज में एडमिशन की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है। पहले इन कोर्सेज में आवेदन करने की आखिरी तारीख 10 अगस्त निर्धारित थी, जिसे अब बढ़ाकर 8 सितंबर 2026 कर दिया गया है। जो छात्र किसी कारणवश पहले आवेदन नहीं कर पाए थे, वे अब विश्वविद्यालय के आधिकारिक एडमिशन पोर्टल admission.jmi.ac.in पर जाकर आसानी से अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं।
छात्रों के लिए शुरू किए गए 11 नए जॉब-ओरिएंटेड कोर्सेज
आवेदन की समय-सीमा बढ़ाने के साथ ही जामिया मिलिया इस्लामिया ने छात्रों के करियर और स्किल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए 11 नए सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज लॉन्च किए हैं। विश्वविद्यालय में पहले से 49 डिस्टेंस व ऑनलाइन कोर्सेज संचालित हो रहे थे, जिनमें इन 11 नए कोर्सेज के जुड़ने से अब छात्रों को अपनी पसंद के विषयों को चुनने का अवसर मिलेगा।
कौन-से नए कोर्सेज शुरू किए गए
विदेशी व भारतीय भाषाएं: फ्रेंच, स्पेनिश, चीनी (चाइनीज), फारसी (पर्सियन), अरबी (अरेबिक) और रूसी (रशियन) भाषा में सर्टिफिकेट कोर्स।
मीडिया व क्रिएटिव स्किल्स: फोटोग्राफी एवं वीडियो एडिटिंग, एंकरिंग एवं ब्रॉडकास्ट प्रेजेंटेशन में सर्टिफिकेट कोर्स।
इंडियन नॉलेज सिस्टम्स: इंडियन नॉलेज सिस्टम्स (IKS) में सर्टिफिकेट कोर्स।
अन्य कोर्सेज: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एंड डिजिटल मीडिया में डिप्लोमा तथा कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस एंड पीस बिल्डिंग में एडवांस्ड डिप्लोमा।
B.Ed और MBA (ODL) प्रवेश परीक्षा की नई तारीख
जामिया प्रशासन ने आवेदन तिथि के साथ-साथ बी.एड (B.Ed) और एमबीए (MBA ODL) कोर्सेज की प्रवेश परीक्षा की तिथियों में भी बदलाव किया है। अब इन दोनों कोर्सेज की प्रवेश परीक्षा 19 सितंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा जामिया मिलिया इस्लामिया के कैंपस में होगी, जिसकी जानकारी छात्रों को उनके एडमिट कार्ड के माध्यम से दी जाएगी।
चयन प्रक्रिया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल
आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को उनके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एडमिशन का कंफर्मेशन भेजा जाएगा। इसके बाद 26 सितंबर से 6 अक्टूबर 2026 के बीच अभ्यर्थियों के ओरिजनल डॉक्यूमेंट का फिजिकल वेरिफिकेशन और फीस जमा करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। विश्वविद्यालय के अनुसार सभी दाखिला औपचारिकताओं को पूरा करने की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर 2026 तय की गई है।
कैसे करें आवेदन-
- आधिकारिक पोर्टल admission.jmi.ac.in पर जाकर 'New Registration' पर क्लिक करें और अपना अकाउंट बनाएं।
2. रजिस्टर्ड ईमेल/मोबाइल पर प्राप्त एक्टिवेशन कोड से अकाउंट एक्टिवेट करें और लॉगिन करें।
3. 'Applicant Detail' सेक्शन में अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करें।
4. 'Program Selection' में जाकर अपना पसंदीदा कोर्स और स्टडी सेंटर (LSC) चुनें।
5. अपनी पासपोर्ट फोटो, सिग्नेचर और जरूरी शैक्षणिक मार्कशीट स्कैन करके अपलोड करें।
6. भरी हुई डिटेल्स को चेक कर ऑनलाइन फीस भरें और फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंटआउट संभालकर रखें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
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रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
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