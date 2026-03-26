JMI Admission 2026: जामिया एडमिशन 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, जानें कैसे करें अप्लाई
JMI Admission 2026: जामिया मिलिया इस्लामिया (JMI) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विभिन्न अंडरग्रेजुएट (UG), पोस्ट-ग्रेजुएट (PG) और डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है।
JMI Admission 2026: अगर आप भी देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में से एक, जामिया मिलिया इस्लामिया (JMI) में दाखिला लेने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विभिन्न अंडरग्रेजुएट (UG), पोस्ट-ग्रेजुएट (PG) और डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है।
यह निर्णय उन हजारों छात्रों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है जो किसी कारणवश अब तक अपना आवेदन पूरा नहीं कर पाए थे। अंतिम तिथि को आगे बढ़ाने के साथ, अब उम्मीदवारों के पास अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने और आवेदन प्रक्रिया को सही ढंग से पूरा करने का एक और सुनहरा अवसर है।
क्या है जामिया एडमिशन की नई समय सीमा?
पहले के नोटिफिकेशन के अनुसार, आवेदन करने की विंडो 25 मार्च 2026 को बंद होने वाली थी, लेकिन अब विश्वविद्यालय ने इसे बढ़ाकर 2 अप्रैल 2026 कर दिया है। आवेदन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद, उम्मीदवारों को अपने फॉर्म में सुधार करने के लिए दो से तीन दिन का समय दिया जाएगा। विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए टेंटेटिव कैलेंडर के अनुसार, प्रवेश परीक्षाएं अप्रैल के अंतिम सप्ताह या मई 2026 में शुरू होने की संभावना है।
किन को मिलेगा मौका?
जामिया मिलिया इस्लामिया अपने विविध कोर्सेज के लिए जाना जाता है। इस रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के माध्यम से छात्र इन क्षेत्रों में आवेदन कर सकते हैं:
अंडरग्रेजुएट लेवल (UG): बीए, बीएससी, बीकॉम (ऑनर्स), बीटेक और बी.आर्क।
पोस्ट-ग्रेजुएट लेवल (PG): एमए, एमएससी, एमकॉम और एमबीए।
प्रोफेशनल डिप्लोमा: पत्रकारिता, मास कम्युनिकेशन, विदेशी भाषाएं और तकनीकी डिप्लोमा कोर्सेज।
आवेदन कैसे करें?
छात्रों की सुविधा के लिए आवेदन की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन रखा गया है। आप नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:
- सबसे पहले जामिया की आधिकारिक प्रवेश वेबसाइट jmicoe.in पर जाएं।
2. होमपेज पर 'Admission 2026-27' के लिंक पर क्लिक करें।
3. 'New Registration' पर जाकर अपनी बुनियादी जानकारी भरें और एक यूजर आईडी व पासवर्ड बनाएं।
4. लॉग इन करने के बाद, अपनी शैक्षणिक योग्यता और व्यक्तिगत डिटेल्स दर्ज करें।
5. अपनी फोटो और सिग्नेचर की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
6. अंत में, अपनी श्रेणी (Category) के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म का प्रिंटआउट ले लें।
छात्रों के लिए विशेष सलाह
जामिया प्रशासन ने छात्रों को सलाह दी है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें, क्योंकि आखिरी दिनों में वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक के कारण तकनीकी समस्याएं आ सकती हैं। इसके अलावा, फॉर्म भरते समय अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की जांच जरूर कर लें, क्योंकि भविष्य में एडमिट कार्ड और काउंसलिंग की सभी सूचनाएं इन्हीं के माध्यम से दी जाएंगी।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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