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JMI Admissions 2026: जामिया एडमिशन 2026 स्नातक-पीजी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, इस बार नए कोर्स भी शामिल

Mar 18, 2026 04:29 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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JMI Admissions 2026: जामिया मिलिया इस्लामिया (JMI) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अंडरग्रेजुएशन (UG), पोस्ट-ग्रेजुएशन (PG), डिप्लोमा और पीएचडी कोर्सेज में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

JMI Admissions 2026: जामिया एडमिशन 2026 स्नातक-पीजी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, इस बार नए कोर्स भी शामिल

JMI Admissions 2026: देश के प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एक, जामिया मिलिया इस्लामिया (JMI) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अंडरग्रेजुएशन (UG), पोस्ट-ग्रेजुएशन (PG), डिप्लोमा और पीएचडी कोर्सेज में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो छात्र जामिया जैसे संस्थान से उच्च शिक्षा प्राप्त करने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए यह अपनी तैयारी करने का सही समय है। आवेदन की अंतिम तिथि 25 मार्च तय की गई है।

इस वर्ष जामिया की प्रवेश प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं और कुछ नए कोर्स भी शामिल किए गए हैं, जो छात्रों के करियर को नई दिशा दे सकते हैं। प्रवेश के लिए मुख्य आधार CUET, JEE और NEET परीक्षा है। जामिया मिलिया इस्लामिया ने स्पष्ट किया है कि कई कोर्सेज में एडमिशन राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के आधार पर ही होगा।

CUET: अंडरग्रेजुएशन (UG), पोस्ट-ग्रेजुएशन (PG) के कई चुनिंदा विषयों में दाखिला 'कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट' (CUET) के अंकों के आधार पर होगा।

JEE Main: बी.टेक (B.Tech) और बी.आर्क (B.Arch) कोर्सेज में एडमिशन के लिए छात्रों को 'जेईई मेन' परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है।

NEET: बीडीएस (BDS) जैसे चिकित्सा कोर्सेज में चयन 'नीट' (NEET) के स्कोर के आधार पर किया जाएगा।

जामिया प्रवेश परीक्षा (JMI Entrance): जिन कोर्स को CUET के दायरे में नहीं रखा गया है, उनके लिए विश्वविद्यालय अपनी खुद की प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगा।

इस साल क्या है नया?

जामिया ने इस सत्र से कुछ नए कोर्सेज की शुरुआत की है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डेटा साइंस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़े नए डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स शामिल हो सकते हैं। विश्वविद्यालय का फोकस अब नई शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत छात्रों को 'मल्टी-डिसिप्लिनरी' शिक्षा देना है, जिससे वे भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो सकें।

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आवेदन शुल्क: विभिन्न कोर्सेज के लिए शुल्क 550 रुपये से लेकर 700 रुपये के बीच निर्धारित किया गया है, जिसका भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।

आवेदन कैसे करें? (स्टेप-बाय-स्टेप)

  1. सबसे पहले जामिया के आधिकारिक परीक्षा पोर्टल jmicoe.in पर जाएं।

2. होमपेज पर 'Admission 2026-27' लिंक पर क्लिक करें।

3. 'New Registration' के माध्यम से अपना ईमेल और मोबाइल नंबर रजिस्टर करें।

4. लॉगिन करने के बाद आवेदन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरें।

5. जरूरी डॉक्यूमेंट जैसे फोटो, सिग्नेचर और श्रेणी प्रमाण पत्र अपलोड करें।

6. आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म को फाइनल सबमिट करें।

जामिया मिलिया इस्लामिया न केवल अपनी बेहतरीन शिक्षा बल्कि अपनी सांस्कृतिक विविधता और ऐतिहासिक विरासत के लिए भी जाना जाता है। इस बार रिकॉर्ड आवेदन आने की उम्मीद है, इसलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे समय सीमा समाप्त होने से पहले अपना आवेदन पूरा कर लें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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