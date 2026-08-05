JKSSB Recruitment 2026: 518 पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, इस तारीख से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन; पढ़ें पूरी डिटेल्स
उम्मीदवारों का चयन कई चरणों में किया जाएगा। सबसे पहले OMR आधारित वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा होगी। इसके बाद लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी।
अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो यह खबर आपके लिए हैं। क्योंकि जम्मू-कश्मीर सर्विसेज सेलेक्शन बोर्ड (JKSSB) ने 518 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। ये भर्तियां कृषि उत्पादन, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, उच्च शिक्षा और श्रम एवं रोजगार समेत कई सरकारी विभागों में की जाएंगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 10 सितंबर से 9 अक्टूबर 2026 तक JKSSB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य वर्ग (General) के उम्मीदवारों को 600 रुपये और SC, ST-1, ST-2, EWS व PwBD श्रेणी के उम्मीदवारों को 500 रुपये शुल्क देना होगा। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा।
JKSSB Recruitment 2026: विभागवार रिक्तियां
JKSSB ने कुल 518 पदों पर भर्ती निकाली है। विभागों के अनुसार पदों का विवरण इस प्रकार है:
कृषि उत्पादन विभाग: 46 पद
स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग: 421 पद
उच्च शिक्षा विभाग: 48 पद
श्रम एवं रोजगार विभाग : 3 पद
महत्वपूर्ण तारीखें
ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तारीख: 10 सितंबर 2026
आवेदन की अंतिम तारीख: 9 अक्टूबर 2026
लिखित परीक्षा की तारीख: JKSSB बाद में अलग से घोषित करेगा।
चयन प्रक्रिया
उम्मीदवारों का चयन कई चरणों में किया जाएगा। सबसे पहले OMR आधारित वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा होगी। इसके बाद लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। मेरिट में शामिल अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) के लिए बुलाया जाएगा।
सभी पात्रता शर्तें पूरी करने वाले उम्मीदवारों का अंतिम चयन भर्ती नियमों के अनुसार किया जाएगा।
उम्मीदवारों को इस बात का ध्यान रखना है कि लिखित परीक्षा में हर गलत उत्तर पर निर्धारित अंक का एक-चौथाई (1/4) हिस्सा काटा जाएगा, यानी इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
ऑनलाइन आवेदन करते समय उम्मीदवारों के पास नीचे दी गई दस्तावेज होने चाहिए:
निवास प्रमाण पत्र
शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र और मार्कशीट
आरक्षण श्रेणी का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
जन्म प्रमाण पत्र या जन्मतिथि का प्रमाण
वैध फोटो पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड आदि)
पासपोर्ट साइज फोटो
बोनाफाइड/समकक्षता (Equivalence) प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)
संबंधित पद के लिए मांगे गए अन्य पात्रता प्रमाण पत्र
इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले भर्ती की सभी पात्रता शर्तों को अच्छी तरह जांच लें और 9 अक्टूबर 2026 से पहले अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा कर दें।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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