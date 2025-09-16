JKSSB JE Admit Card 2025 will release tomorrow, here how to download admit card when out JKSSB JE Admit Card 2025 Date: जेकेएसएसबी जेई एडमिट कार्ड 2025 कल होंगे जारी, 21 सितंबर को होगा एग्जाम, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़JKSSB JE Admit Card 2025 will release tomorrow, here how to download admit card when out

JKSSB JE Admit Card 2025 Date: जेकेएसएसबी जेई एडमिट कार्ड 2025 कल होंगे जारी, 21 सितंबर को होगा एग्जाम

JKSSB JE Admit Card 2025: जम्मू और कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड (JKSSB) की ओर से कल 17 सितंबर 2025 को JKSSB JE एडमिट कार्ड 2025 जारी किया जाएगा। परीक्षा का आयोजन 21 सितंबर 2025 को किया जाएगा।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 08:59 PM
share Share
Follow Us on
JKSSB JE Admit Card 2025 Date: जेकेएसएसबी जेई एडमिट कार्ड 2025 कल होंगे जारी, 21 सितंबर को होगा एग्जाम

JKSSB JE Admit Card 2025: जम्मू और कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड (JKSSB) की ओर से कल 17 सितंबर 2025 (बुधवार) को JKSSB JE एडमिट कार्ड 2025 जारी किया जाएगा। जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jkssb.nic.in से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉग इन करना होगा। परीक्षा का आयोजन 21 सितंबर 2025 को किया जाएगा।

परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप के बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ) होंगे। प्रश्न केवल अंग्रेजी भाषा में पूछे जाएंगे। हर एक प्रश्न का गलत उत्तर देने पर नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। नेगेटिव मार्किंग के रूप में एक चौथाई अंक काट लिए जाएंगे।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर, उम्मीदवार JKSSB हेल्प-डेस्क से 0191-2461335 (जम्मू)/0194-2435089 (श्रीनगर) पर संपर्क कर सकते हैं। हेल्प डेस्क 17 सितंबर 2025 से 21 सितंबर 2025 तक केवल ऑफिस समय के दौरान ही एक्टिव रहेगा।

JKSSB JE Admit Card 2025: जेकेएसएसबी जेई एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कैसे करें-

1. ई-एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले जेकेएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट www.jkssb.nic.in पर जाएं।

2. होमपेज पर ई-एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन होगा।

3. उस पेज पर, लिंक/बटन- “लॉगिन” पर क्लिक करें।

4. अभ्यर्थी अपने क्रेडेंशियल (यूजरनेम और पासवर्ड) का उपयोग करके होमपेज पर लॉगइन कर सकते हैं और फिर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

5. परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

एडमिट कार्ड में लिखी इन जानकारियों को जरूर चेक करें-

1. परीक्षा का नाम

2. परीक्षा सेंटर का पता

3. परीक्षा का समय

4. परीक्षा की तिथि

5. उम्मीदवार का नाम

6. उम्मीदवार की जन्मतिथि

7. उम्मीदवार की फोटो और सिग्नेचर

8. परीक्षा के लिए गाइडलाइंस

9. परीक्षा के विषय

10. परीक्षा सेंटर पर पहुंचने का समय

ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।

Admit Card
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।