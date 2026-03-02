JKSSB Constable Recruitment: पुलिस कॉन्स्टेबल के 600 से ज्यादा पदों पर 10वीं पास अभी करें आवेदन, लास्ट डेट आज
JKSSB Constable Recruitment 2026: जम्मू और कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (JKSSB) द्वारा पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पदों पर निकाली गई बंपर भर्ती के लिए आवेदन करने का आज 2 मार्च 2026 को अंतिम दिन है।
JKSSB Police Constable Recruitment 2026: जम्मू और कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (JKSSB) द्वारा पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पदों पर निकाली गई बंपर भर्ती के लिए आवेदन करने का आज 2 मार्च 2026 को अंतिम दिन है। जो युवा जम्मू-कश्मीर पुलिस का हिस्सा बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं, उनके पास ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए अब बस कुछ ही घंटे बचे हैं।
इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से गृह विभाग के तहत कांस्टेबल (Armed/IRP और SDRF) सहित विभिन्न संवर्गों में 600 से अधिक रिक्त पदों को भरा जाना है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि अंतिम तिथि बीत जाने के बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
पदों की डिटेल्स और रिक्तियां
JKSSB द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, इस भर्ती अभियान का लक्ष्य कुल 669 रिक्तियों को भरना है। इसमें शामिल प्रमुख पद इस प्रकार हैं:
कांस्टेबल (Armed/IRP और SDRF): 487 पद
कांस्टेबल (दूरसंचार और फोटोग्राफर): 182 पद
इससे पहले बोर्ड ने एक्जीक्यूटिव पुलिस के 1,815 पदों के लिए भी प्रक्रिया शुरू की थी, जिसकी समय सीमा फरवरी में समाप्त हो चुकी है। वर्तमान में चल रही यह प्रक्रिया सशस्त्र और तकनीकी विंग के लिए है।
पात्रता और आयु सीमा
शैक्षणिक योग्यता: कांस्टेबल (सशस्त्र/SDRF) के लिए उम्मीदवार का 10वीं (मैट्रिक) पास होना आवश्यक है। दूरसंचार पदों के लिए विज्ञान के साथ 12वीं पास और फोटोग्राफर के लिए प्रासंगिक अनुभव अनिवार्य है।
आयु सीमा: सामान्य वर्ग के लिए आयु 18 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। हालांकि, सेवारत पुलिस कर्मियों (30 वर्ष) और SPO/होमगार्ड (40 वर्ष) के लिए अधिकतम आयु सीमा में विशेष छूट दी गई है।
डोमिसाइल: आवेदक का जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
JKSSB: चयन प्रक्रिया और परीक्षा पैटर्न
उम्मीदवारों का चयन एक बहु-स्तरीय प्रक्रिया के माध्यम से होगा:
लिखित परीक्षा: सबसे पहले एक वस्तुनिष्ठ (MCQ) परीक्षा होगी, जिसमें गलत उत्तर के लिए 0.25 अंकों की नेगेटिव मार्किंग होगी।
शारीरिक मानक परीक्षण (PST): ऊंचाई और छाती की माप की जाएगी। पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 5 फीट 6 इंच और महिलाओं के लिए 5 फीट 2 इंच निर्धारित है।
शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET): इसमें पुरुषों को 6.5 मिनट में 1600 मीटर और महिलाओं को 6.5 मिनट में 1000 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन: अंत में शैक्षणिक और श्रेणी प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी।
आवेदन शुल्क और प्रक्रिया
सामान्य और ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 700 रुपये है, जबकि SC/ST और EWS श्रेणी के लिए यह 600 रुपये निर्धारित किया गया है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jkssb.nic.in पर जाकर "Online Application" लिंक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
बोर्ड ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे सर्वर पर अंतिम समय के दबाव से बचने के लिए तुरंत अपना फॉर्म सबमिट करें। आज रात 11:59 बजे के बाद पोर्टल बंद कर दिया जाएगा।
