अकाउंट्स असिस्टेंट के 600 पदों पर भर्ती निकाली, 8 दिसंबर से आवेदन; 92000 तक सैलरी

संक्षेप: JKSSB की यह भर्ती जम्मू-कश्मीर के युवाओं के लिए स्थिर और सम्मानजनक सरकारी नौकरी पाने का बेहतरीन मौका है, जिसमें 600 पदों पर सीधी भर्ती का अवसर प्रदान किया जा रहा है।

जम्मू और कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (JKSSB) ने फाइनेंस डिपार्टमेंट में अकाउंट्स असिस्टेंट के पदों पर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह एक बड़ा अवसर है। आवेदन प्रक्रिया 8 दिसंबर से शुरू होगी, जिसके बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। इस भर्ती में केवल वे ही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिनके पास जम्मू-कश्मीर का वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो। यह दस्तावेज 6 जनवरी 2026 तक जमा करना अनिवार्य है। इसका मतलब साफ है कि यह भर्ती केवल राज्य के युवाओं के लिए आरक्षित है, ताकि स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिल सके।

वैकेंसी का पूरा ब्योरा कुल 600 पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें OM के 240, SC के 48, ST-1 के 60, ST-2 के 60, OBC के 48, ALC/IB के 24, RBA के 60 और EWS के 60 पद शामिल हैं। बड़ी संख्या में पद होने की वजह से युवाओं के चयन की संभावनाएं भी अधिक होंगी।

शैक्षणिक योग्यता जिस भी उम्मीदवार ने ग्रेजुएशन में 50% अंक हासिल किए हैं, वे आवेदन करने के पात्र हैं। वहीं, आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 45% अंकों की छूट दी गई है, जो उन्हें आवेदन का मौका देती है।

उम्र सीमा में छूट OM कैटेगरी के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष रखी गई है, जबकि SC, ST-1, ST-2, OBC, ALC/IB, RBA और EWS कैटेगरी के लिए ऊपरी आयु सीमा 43 वर्ष है। एक्स-सर्विसमैन के लिए यह छूट बढ़कर 48 वर्ष तक है, जिससे अधिक अनुभवी उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं।

चयन प्रक्रिया कैसे होगी इस भर्ती के लिए चयन दो चरणों में होगा, पहला रिटन एग्जाम और दूसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद ही दस्तावेजों की जांच की जाएगी और अंतिम चयन किया जाएगा।

सैलरी और पे-स्केल चयनित उम्मीदवारों को लेवल-05 के अनुसार 29,200 रुपये से 92,300 रुपये प्रतिमाह तक का वेतन मिलेगा। यह एक स्थिर और आकर्षक सरकारी पे-स्केल है, जिससे युवाओं को आर्थिक सुरक्षा मिलती है।

एग्जाम पैटर्न की जानकारी लिखित परीक्षा में कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 120 अंकों के होंगे। इसमें जनरल नॉलेज (J&K स्पेशल) से 30, अकाउंटेंसी एवं बुक कीपिंग से 30, जनरल इंग्लिश, स्टेटिक्स, मैथ्स, जनरल इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस और कंप्यूटर नॉलेज से 10-10 प्रश्न शामिल होंगे।

फीस कितनी लगेगी जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 600 रुपये रखा गया है। वहीं SC, ST-1, ST-2, EWS और PwBD कैटेगरी के उम्मीदवारों को 500 रुपये फीस देनी होगी।