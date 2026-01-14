JKBOSE Class 12th Result: जम्मू-कश्मीर बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी, jkbose.nic.in पर करें चेक

संक्षेप: JKBOSE Class 12th Result 2025 Download:जम्मू और कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड (JKBOSE) ने आज लाखों छात्रों का इंतजार खत्म करते हुए कक्षा 12वीं (इंटरमीडिएट) के 'विंटर जोन' (अक्टूबर-नवंबर सत्र 2025) के वार्षिक परिणाम घोषित कर दिए हैं।

JKBOSE Class 12th Result 2025 Download: जम्मू और कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड (JKBOSE) ने आज लाखों छात्रों का इंतजार खत्म करते हुए कक्षा 12वीं (इंटरमीडिएट) के 'विंटर जोन' (अक्टूबर-नवंबर सत्र 2025) के वार्षिक परिणाम घोषित कर दिए हैं। बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट jkbose.nic.in पर रिजल्ट का सीधा लिंक एक्टिव कर दिया है।

बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार, इस वर्ष विंटर जोन की परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों के प्रदर्शन में सुधार देखा गया है। विशेष रूप से कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों ने भी बेहतरीन अंक हासिल किए हैं। बोर्ड ने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए डिजिटल मार्कशीट के साथ-साथ 'डिजिलॉकर' की सुविधा भी उपलब्ध कराई है।

रिजल्ट चेक करने की पूरी प्रक्रिया 12वीं के छात्र अपना परिणाम आसान स्टेप्स को फॉलो करके देख सकते हैं:

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jkbose.nic.in पर लॉग इन करें। 2. होमपेज पर 'Results' टैब के अंदर "View Result of Higher Secondary Part II (Class 12th) Session Annual Regular 2025" के लिंक पर क्लिक करें।

3. अपनी मार्कशीट खोलने के लिए अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें।

4. स्क्रीन पर दिखाए गए सुरक्षा कोड (Captcha) को भरें और 'Submit' बटन दबाएं।

5. आपका परिणाम स्क्रीन पर खुल जाएगा, जिसे आप भविष्य के प्रवेश कार्यों के लिए डाउनलोड कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण सूचना: 2026 बोर्ड परीक्षा की तिथियां रिजल्ट की घोषणा के साथ ही बोर्ड ने अगले सत्र (2026) के लिए भी कमर कस ली है। समर जोन (जम्मू संभाग के मैदानी इलाकों) के लिए 2026 की बोर्ड परीक्षाओं का टेंटेटिव शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 23 फरवरी 2026 से शुरू होंगी, जबकि 10वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से आयोजित की जाएंगी। विस्तृत डेटशीट बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है।