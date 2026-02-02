JKBOSE Class 11th Result 2025: जम्मू-कश्मीर बोर्ड 11वीं रिजल्ट जारी, jkbose.nic.in पर देखें अपना स्कोरकार्ड

संक्षेप: JKBOSE 11th Result 2025: जम्मू और कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड (JKBOSE) ने कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा 2025 के परिणामों की घोषणा कर दी है। छात्र अपनी डिजिटल मार्कशीट देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

JKBOSE 11th Result 2025: जम्मू और कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड (JKBOSE) ने कक्षा 11वीं (Class 11) की वार्षिक परीक्षा 2025 के परिणामों की घोषणा कर दी है। महीनों से नतीजों का इंतजार कर रहे हजारों छात्रों के लिए यह राहत भरी खबर है। बोर्ड ने आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट लिंक एक्टिव कर दिया है, जहां से छात्र अपनी डिजिटल मार्कशीट देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

कैसे चेक करें अपना रिजल्ट? परिणाम देखने के लिए छात्रों को बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। प्रक्रिया काफी आसान है:

सबसे पहले jkbose.nic.in पर जाएं। 2. होमपेज पर 'Results' टैब के अंतर्गत 'View Result of Higher Secondary Part I (Class 11th) Annual 2025' के लिंक पर क्लिक करें।

3. अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको अपना रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करनी होगी।

4. 'Submit' बटन दबाते ही आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा।

5. भविष्य के लिए इसे डाउनलोड करें और इसका प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।

नाम के जरिए भी देख सकते हैं परिणाम बोर्ड ने उन छात्रों के लिए भी सुविधा दी है जो अपना रोल नंबर भूल गए हैं। छात्र 'Search by Name' विकल्प का उपयोग करके भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं। हालांकि, सटीक जानकारी के लिए रोल नंबर का उपयोग करना सबसे बेहतर और सुरक्षित तरीका माना जाता है।

पास प्रतिशत और प्रदर्शन जम्मू-कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड (JKBOSE) ने कक्षा 11वीं के अक्टूबर-नवंबर सत्र 2025 (विंटर जोन) का वार्षिक परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष कुल 83 प्रतिशत छात्र सफल रहे हैं। परीक्षा में शामिल हुए 81,573 छात्रों में से 67,932 ने सफलता हासिल की है।

छात्र अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट jkbose.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। परिणाम देखने के लिए उम्मीदवारों को अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा। जो छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, वे वेबसाइट के जरिए पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह परीक्षाएं 19 नवंबर से 13 दिसंबर 2025 के बीच आयोजित की गई थीं।

ई-मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट वेबसाइट से डाउनलोड की गई मार्कशीट एक 'प्रोविजनल' (अस्थायी) मार्कशीट है। इसका उपयोग छात्र अगली कक्षा (12वीं) में अनंतिम प्रवेश के लिए कर सकते हैं। मूल मार्कशीट और सर्टिफिकेट कुछ हफ्तों के बाद छात्रों को उनके संबंधित स्कूलों द्वारा प्रदान किए जाएंगे।