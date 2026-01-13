JKBOSE Class 10th, 12th Results: जम्मू-कश्मीर बोर्ड 10वीं-12वीं रिजल्ट कल जारी होगा, यहां कर सकेंगे चेक

संक्षेप: JKBOSE Class 10th, 12th Results: जम्मू और कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड (JKBOSE) के छात्रों का लंबा इंतजार खत्म होने वाला है। बोर्ड कल, 14 जनवरी 2026 को कक्षा 10वीं और 12वीं के 'विंटर जोन' के वार्षिक परिणामों की घोषणा करेगा।

JKBOSE Class 10th, 12th Results: जम्मू और कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड (JKBOSE) के छात्रों का लंबा इंतजार खत्म होने वाला है। बोर्ड कल, 14 जनवरी 2026 को कक्षा 10वीं और 12वीं के 'विंटर जोन' (अक्टूबर-नवंबर सत्र 2025) के वार्षिक परिणामों की घोषणा करेगा। छात्र अपना रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jkbose.nic.in पर देख सकेंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

यह परीक्षा उन छात्रों के लिए आयोजित की गई थी जो जम्मू-कश्मीर के विंटर जोन (सर्दियों वाले क्षेत्रों) में आते हैं। इन क्षेत्रों में बर्फबारी और अत्यधिक ठंड के कारण परीक्षाएं मुख्य सत्र (समर जोन) से पहले आयोजित की जाती हैं।

रिजल्ट डाउनलोड करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jkbose.nic.in पर जाएं। 2. होमपेज पर 'Results' टैब पर क्लिक करें।

3. अब अपनी कक्षा के अनुसार "JKBOSE Class 10th Result 2025" या "JKBOSE Class 12th Result 2025" के लिंक को चुनें।

4. लॉगिन विंडो में अपना रोल नंबर (Roll Number) और रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें।

5. 'Submit' बटन पर क्लिक करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा।

6. इसे भविष्य के लिए डाउनलोड करें और एक प्रिंटआउट जरूर ले लें।

एसएमएस (SMS) के जरिए भी देख सकते हैं रिजल्ट इंटरनेट की समस्या होने पर छात्र एसएमएस के माध्यम से भी अपना स्कोर जान सकते हैं। इसके लिए टाइप करें: JKBOSE10 या JKBOSE12 और इसे 5676750 पर भेज दें।

साल 2026 की बोर्ड परीक्षाओं का शेड्यूल भी जारी रिजल्ट की घोषणा के साथ ही JKBOSE ने अगले साल (2026) के लिए समर जोन की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखें भी घोषित कर दी हैं:

कक्षा 10वीं (2026): 17 फरवरी से 10 मार्च 2026 तक।

कक्षा 12वीं (2026): 23 फरवरी से 28 मार्च 2026 तक।

कक्षा 11वीं (2026): 28 फरवरी से 02 अप्रैल 2026 तक।