Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़JKBOSE Class 10 Result Released: Direct Link to Check Results at jkbose.nic.in, Download 10th Scorecard Online
JKBOSE Class 10 Result OUT: जम्मू-कश्मीर बोर्ड 10वीं रिजल्ट जारी, jkbose.nic.in पर करें स्कोरकार्ड डाउनलोड

JKBOSE Class 10 Result OUT: जम्मू-कश्मीर बोर्ड 10वीं रिजल्ट जारी, jkbose.nic.in पर करें स्कोरकार्ड डाउनलोड

संक्षेप:

JKBOSE Class 10th Scorecard 2025: जम्मू और कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड (JKBOSE) ने कक्षा 10वीं (हाईस्कूल) के 'विंटर जोन' (अक्टूबर-नंबर सत्र 2025) के परिणाम और स्कोरकार्ड आधिकारिक रूप से जारी कर दिए हैं।

Jan 14, 2026 02:44 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

JKBOSE 10th Results 2025 Download: जम्मू और कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड (JKBOSE) के छात्रों के लिए आज का दिन खुशियों और उत्साह से भरा रहा। बोर्ड ने कक्षा 10वीं (हाईस्कूल) के 'विंटर जोन' (अक्टूबर-नंबर सत्र 2025) के परिणाम और स्कोरकार्ड आधिकारिक रूप से जारी कर दिए हैं। छात्र अब अपना व्यक्तिगत स्कोरकार्ड बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jkbose.nic.in पर जाकर देख सकते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए अपनाएं ये आसान तरीके

छात्रों की सुविधा के लिए बोर्ड ने परिणाम देखने की प्रक्रिया को बेहद सरल बनाया है:

  1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jkbose.nic.in पर विजिट करें।

2. होमपेज पर 'Result' सेक्शन में जाएं और अपनी संबंधित कक्षा (10th) के लिंक पर क्लिक करें।

3. वहां आपको "View Result of Secondary School Examination (Class 10th) Annual Regular 2025" का विकल्प दिखेगा।

4. अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें।

5. सुरक्षा कोड (Captcha) भरकर 'View Result' पर क्लिक करें।

6. आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा, जिसे आप भविष्य के लिए पीडीएफ के रूप में सेव कर सकते हैं।

डिजिटल और ऑफलाइन मार्कशीट

ऑनलाइन जारी किया गया स्कोरकार्ड एक 'प्रोविजनल' मार्कशीट है। इसमें छात्र के विषयवार अंक, कुल प्रतिशत और ग्रेड की जानकारी दी गई है। मूल मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगले कुछ हफ्तों में छात्रों को उनके संबंधित स्कूलों से प्राप्त होंगे। इसके अलावा, छात्र डिजिलॉकर (DigiLocker) के माध्यम से भी अपनी डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं, जो उच्च शिक्षा के लिए पूरी तरह मान्य है।

अगली बोर्ड परीक्षाओं का बिगुल बजा

परिणामों की घोषणा के साथ ही JKBOSE ने अगले साल, यानी 2026 की मुख्य परीक्षाओं (समर जोन) की तैयारी शुरू कर दी है। हालिया अपडेट के मुताबिक, कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू होंगी और 10 मार्च तक चलेंगी। वहीं, कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 23 फरवरी 2026 से शुरू होकर 28 मार्च तक आयोजित की जाएंगी। बोर्ड ने छात्रों को सलाह दी है कि वे रिजल्ट के तुरंत बाद अपनी आगे की पढ़ाई की योजना बनाना शुरू कर दें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
Jammu And Kashmir News Board Result Results
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।