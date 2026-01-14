JKBOSE Class 10 Result OUT: जम्मू-कश्मीर बोर्ड 10वीं रिजल्ट जारी, jkbose.nic.in पर करें स्कोरकार्ड डाउनलोड

संक्षेप: JKBOSE Class 10th Scorecard 2025: जम्मू और कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड (JKBOSE) ने कक्षा 10वीं (हाईस्कूल) के 'विंटर जोन' (अक्टूबर-नंबर सत्र 2025) के परिणाम और स्कोरकार्ड आधिकारिक रूप से जारी कर दिए हैं।

JKBOSE 10th Results 2025 Download: जम्मू और कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड (JKBOSE) के छात्रों के लिए आज का दिन खुशियों और उत्साह से भरा रहा। बोर्ड ने कक्षा 10वीं (हाईस्कूल) के 'विंटर जोन' (अक्टूबर-नंबर सत्र 2025) के परिणाम और स्कोरकार्ड आधिकारिक रूप से जारी कर दिए हैं। छात्र अब अपना व्यक्तिगत स्कोरकार्ड बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jkbose.nic.in पर जाकर देख सकते हैं।

स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए अपनाएं ये आसान तरीके छात्रों की सुविधा के लिए बोर्ड ने परिणाम देखने की प्रक्रिया को बेहद सरल बनाया है:

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jkbose.nic.in पर विजिट करें। 2. होमपेज पर 'Result' सेक्शन में जाएं और अपनी संबंधित कक्षा (10th) के लिंक पर क्लिक करें।

3. वहां आपको "View Result of Secondary School Examination (Class 10th) Annual Regular 2025" का विकल्प दिखेगा।

4. अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें।

5. सुरक्षा कोड (Captcha) भरकर 'View Result' पर क्लिक करें।

6. आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा, जिसे आप भविष्य के लिए पीडीएफ के रूप में सेव कर सकते हैं।

डिजिटल और ऑफलाइन मार्कशीट ऑनलाइन जारी किया गया स्कोरकार्ड एक 'प्रोविजनल' मार्कशीट है। इसमें छात्र के विषयवार अंक, कुल प्रतिशत और ग्रेड की जानकारी दी गई है। मूल मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगले कुछ हफ्तों में छात्रों को उनके संबंधित स्कूलों से प्राप्त होंगे। इसके अलावा, छात्र डिजिलॉकर (DigiLocker) के माध्यम से भी अपनी डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं, जो उच्च शिक्षा के लिए पूरी तरह मान्य है।