JKBOSE Class 10 Date sheet 2025: जम्मू और कश्मीर बोर्ड कक्षा 10वीं वार्षिक रेगुलर सेशन डेटशीट जारी, यहां देखें
JKBOSE Class 10 Datesheet 2025: जम्मू और कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (JKBOSE) ने कक्षा 10वीं की डेटशीट 2025 जारी कर दी है। यह डेटशीट कारगिल जिले सहित कश्मीर प्रांत के वार्षिक रेगुलर (अक्टूबर-नवंबर) सेशन 2025 के लिए जारी की गई है। अभ्यर्थी JKBOSE की आधिकारिक वेबसाइट jkbose.nic.in पर जाकर डेटशीट देख सकते हैं।
डेटशीट नोटिस के अनुसार, परीक्षा 3 नवंबर से शुरू होगी और 27 नवंबर, 2025 को समाप्त होगी। परीक्षा गणित के पेपर से शुरू होगी और पेंटिंग/आर्ट और ड्राइंग पेपर के साथ समाप्त होगी। परीक्षा सुबह 11 बजे से शुरू होंगी।
जम्मू और कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (JKBOSE) कक्षा 10वीं डेटशीट (अक्टूबर-नवंबर 2025) सेशन-
3 नवंबर 2025- गणित
7 नवंबर 2025 - सामाजिक विज्ञान (इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, आपदा प्रबंधन, सड़क सुरक्षा शिक्षा)
11 नवंबर 2025 - विज्ञान (भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीवन विज्ञान)
14 नवंबर 2025 - अंग्रेजी
17 नवंबर 2025 - उर्दू / हिंदी
19 नवंबर 2025 - कंप्यूटर साइंस
21 नवंबर 2025 - व्यावसायिक विषय (स्वास्थ्य देखभाल, पर्यटन और आतिथ्य, आईटी और आईटीईएस, खुदरा, सुरक्षा, कृषि, आदि)
23 नवंबर 2025- गृह विज्ञान
24 नवंबर 2025 - अतिरिक्त / वैकल्पिक भाषाएँ (अरबी, कश्मीरी, डोगरी, भोटी, पंजाबी, उर्दू, हिंदी, फ़ारसी, संस्कृत)
25 नवंबर 2025 - संगीत
27 नवंबर 2025 - पेंटिंग / कला और ड्राइंग
JKBOSE Class 10 Datesheet 2025: जेकेबीओएसई डेटशीट 2025 ऐसे डाउनलोड करें
- JKBOSE की आधिकारिक वेबसाइट jkbose.nic.in पर जाएं।
2. होम पेज पर उपलब्ध कक्षा 10 के लिए JKBOSE डेटशीट 2025 लिंक पर क्लिक करें।
3. पीडीएफ फाइल ओपन करें।
4. पीडीएफ फाइल डाउनलोड करें और डेटशीट चेक करें