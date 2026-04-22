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JKBOSE Class 12th Result 2026 OUT: जम्मू-कश्मीर बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी, यहां Roll Number से करें चेक

Apr 22, 2026 05:33 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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JKBOSE Class 12th Result 2026 roll number check online: जम्मू एवं कश्मीर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (JKBOSE) की ओर से आज 23 अप्रैल 2026 को कक्षा 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। छात्र आधिकारिक पोर्टल jkresults.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

JKBOSE Class 12th Result 2026 OUT: जम्मू-कश्मीर बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी, यहां Roll Number से करें चेक

JKBOSE Class 12th Result 2026, jkbose.nic.in: जम्मू और कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड (JKBOSE) ने आज कक्षा 12वीं के वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। बोर्ड द्वारा समर जोन (जम्मू डिवीजन) के नतीजे आज, 23 अप्रैल 2026 को जारी किए गए हैं। इस घोषणा के साथ ही हज़ारों छात्र-छात्राओं का लंबा इंतजार खत्म हो गया है और अब वे अपनी आगे की पढ़ाई के लिए नई दिशा चुन सकेंगे।

बोर्ड के आधिकारिक पोर्टल पर रिजल्ट लिंक एक्टिव कर दिया गया है। छात्र अब अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करके अपना विषयवार स्कोरकार्ड देख सकते हैं।

कहां और कैसे चेक करें अपना रिजल्ट?

भारी ट्रैफिक की वजह से वेबसाइट पर होने वाली दिक्कतों से बचने के लिए बोर्ड ने परिणाम देखने के कई विकल्प दिए हैं। छात्र इन आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं:

jkresults.nic.in

jkbose.nic.in

JKBOSE 12th Result 2026 Direct Link

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रिजल्ट देखने के आसान स्टेप्स:

  1. सबसे पहले jkresults.nic.in पर जाएं।

2. होमपेज पर "JKBOSE 12th Result 2026 Summer Zone" के लिंक पर क्लिक करें।

3. अपना रोल नंबर (Roll Number) और रजिस्ट्रेशन नंबर (Registration Number) दर्ज करें।

4. 'Submit' बटन दबाते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा।

5. भविष्य के लिए मार्कशीट की पीडीएफ डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट निकाल लें।

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किस्मत का पिटारा: पास होने के लिए चाहिए इतने अंक

जेके बोर्ड के नियमों के मुताबिक, 12वीं कक्षा में सफल होने के लिए छात्रों को प्रत्येक अनिवार्य विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है। इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों परीक्षाओं के अंक शामिल हैं। जो छात्र एक या दो विषयों में न्यूनतम अंक हासिल नहीं कर पाए हैं, उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बोर्ड जल्द ही उनके लिए सप्लीमेंट्री परीक्षा का शेड्यूल जारी करेगा, जिससे वे अपना साल बचा सकेंगे।

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अगला कदम: कॉलेज और करियर का चुनाव

12वीं का परिणाम किसी भी छात्र के करियर का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ होता है। अब सफल उम्मीदवार अपनी स्ट्रीम (साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स) के अनुसार देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में ग्रेजुएशन कोर्स के लिए आवेदन कर सकेंगे। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन छात्रों को अपने अंकों पर संदेह है, वे जल्द ही शुरू होने वाली पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए आवेदन कर पाएंगे।

जम्मू-कश्मीर बोर्ड ने इस साल परीक्षा के आयोजन से लेकर रिजल्ट जारी करने तक की प्रक्रिया में काफी पारदर्शिता बरती है। बोर्ड के चेयरमैन ने सभी सफल छात्रों को बधाई दी है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। अभिभावकों से भी अपील की गई है कि वे बच्चों के अंकों को केवल एक पड़ाव मानें और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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