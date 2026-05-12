JKBOSE 11th Result 2026 OUT: जम्मू-कश्मीर बोर्ड 11वीं का रिजल्ट जारी, यहां Roll Number से करें चेक
JKBOSE Class 11th Result 2026 roll number check online: जम्मू एवं कश्मीर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (JKBOSE) की ओर से आज 12 मई 2026 को कक्षा 11वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। छात्र आधिकारिक पोर्टल jkresults.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।
JKBOSE Class 11th Result 2026, jkbose.nic.in: जम्मू और कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड (JKBOSE) ने 11वीं कक्षा के छात्रों का लंबा इंतजार खत्म करते हुए वार्षिक परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। बोर्ड ने आधिकारिक वेबसाइट jkbose.nic.in पर रिजल्ट का लिंक एक्टिव कर दिया है। इस साल भी परीक्षा में शामिल होने वाले हजारों छात्रों ने अपनी मेहनत से सफलता हासिल की है।
रिजल्ट का पास प्रतिशत
जेकेबीओएसई (JKBOSE) द्वारा आयोजित 11वीं की परीक्षा में जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों (Hard Zone and Soft Zone) के छात्र शामिल हुए थे। बोर्ड के अनुसार, इस साल का कुल पास प्रतिशत 85.83% रहा है। परीक्षा में सफल होने वाले छात्रों में लड़कियों का प्रदर्शन एक बार फिर सराहनीय रहा है। अधिकारियों ने बताया कि मूल्यांकन प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ समय पर पूरा किया गया है ताकि छात्रों का आगामी शैक्षणिक सत्र (12वीं कक्षा) प्रभावित न हो।
कैसे चेक करें अपना रिजल्ट
छात्र अपने परिणाम ऑनलाइन देखने के लिए नीचे दिए गए आसाल स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:
आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jkresults.nic.in या jkbose.nic.in पर लॉग इन करें।
लिंक का चयन करें: होमपेज पर 'Result of Class 11th Annual Regular 2026' के लिंक पर क्लिक करें।
डिटेल्स दर्ज करें: यहां अपना रोल नंबर (Roll Number) और रजिस्ट्रेशन नंबर (Registration Number) भरें।
सबमिट करें: 'View Result' बटन पर क्लिक करते ही आपकी डिजिटल मार्कशीट स्क्रीन पर दिखाई देगी।
डाउनलोड और प्रिंट: भविष्य के लिए अपनी मार्कशीट डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।
डिजिटल मार्कशीट और ओरिजनल प्रमाण पत्र
वेबसाइट पर जारी किया गया परिणाम ‘प्रोविजनल’ होता है। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अपनी मूल मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए अपने संबंधित स्कूलों से संपर्क करें। यदि किसी छात्र के रिजल्ट में कोई गलती (जैसे नाम की स्पेलिंग या अंकों में गड़बड़ी) पाई जाती है, तो उसे तुरंत बोर्ड कार्यालय में सूचित करना चाहिए।
पुनर्मूल्यांकन की सुविधा
जो छात्र अपने प्राप्त अंकों से खुश नहीं हैं, उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जेकेबीओएसई ने घोषणा की है कि छात्र पुनर्मूल्यांकन या फोटोकॉपी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया और शुल्क का विवरण जल्द ही वेबसाइट पर अपडेट किया जाएगा। इसके अलावा, जो छात्र एक या दो विषयों में फेल हुए हैं, वे आने वाली 'कंपार्टमेंट परीक्षा' में बैठकर अपना साल बचा सकते हैं।
11वीं कक्षा का परिणाम छात्रों के करियर के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है क्योंकि इसके बाद वे बोर्ड परीक्षा (12वीं) के लिए तैयार होते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि छात्रों को अपने अंकों के आधार पर अब 12वीं की रणनीति बनानी चाहिए।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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