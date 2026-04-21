JKBOSE Class 10th Result 2026 OUT: जम्मू-कश्मीर बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी, यहां Roll Number से करें चेक
JKBOSE Class 10th Result 2026 roll number check online: जम्मू एवं कश्मीर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (JKBOSE) की ओर से आज 21 अप्रैल 2026 को कक्षा 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। छात्र आधिकारिक पोर्टल jkresults.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।
JKBOSE Class 10th Result 2026, jkbose.nic.in: जम्मू और कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड (JKBOSE) ने आज कक्षा 10वीं के वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। बोर्ड द्वारा समर जोन (जम्मू डिवीजन) के नतीजे आज, 21 अप्रैल 2026 को जारी किए गए हैं। इस घोषणा के साथ ही हज़ारों छात्र-छात्राओं का लंबा इंतजार खत्म हो गया है और अब वे अपनी आगे की पढ़ाई के लिए नई दिशा चुन सकेंगे।
बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि इस साल परीक्षा का आयोजन बेहद पारदर्शी तरीके से किया गया था। रिजल्ट को बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, जहां छात्र अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर अपना स्कोरकार्ड देख सकते हैं।
कहां और कैसे चेक करें अपना रिजल्ट?
भारी ट्रैफिक की वजह से वेबसाइट पर होने वाली दिक्कतों से बचने के लिए बोर्ड ने परिणाम देखने के कई विकल्प दिए हैं। छात्र इन आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं:
jkresults.nic.in
jkbose.nic.in
रिजल्ट देखने के आसान स्टेप्स:
- सबसे पहले jkresults.nic.in पर जाएं।
2. होमपेज पर "JKBOSE 10th Result 2026 Summer Zone" के लिंक पर क्लिक करें।
3. अपना रोल नंबर (Roll Number) और रजिस्ट्रेशन नंबर (Registration Number) दर्ज करें।
4. 'Submit' बटन दबाते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा।
5. भविष्य के लिए मार्कशीट की पीडीएफ डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट निकाल लें।
इंटरनेट नहीं है? एसएमएस (SMS) से जानें अपना परिणाम
जिन छात्रों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है या जो वेबसाइट पर भीड़ की वजह से रिजल्ट नहीं देख पा रहे हैं, वे एसएमएस के जरिए भी अपना स्कोर जान सकते हैं। इसके लिए आपको अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर टाइप करना होगा:
JKBOSE10 <स्पेस> अपना रोल नंबर
और इसे 5676750 पर भेज दें।
कुछ ही पलों में आपका विषयवार स्कोर आपके मोबाइल स्क्रीन पर होगा।
पास होने के लिए चाहिए इतने अंक
जेके बोर्ड के नियमों के अनुसार, छात्रों को परीक्षा में पास होने के लिए प्रत्येक विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक हासिल करना अनिवार्य है। बोर्ड ने इस साल भी ग्रेडिंग सिस्टम लागू किया है, जिसमें 75% से 100% अंक पाने वालों को 'A' ग्रेड (एक्सीलेंट) दिया गया है। जो छात्र किसी एक या दो विषय में असफल रहे हैं, उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बोर्ड जल्द ही उनके लिए कंपार्टमेंट या सप्लीमेंट्री परीक्षा की तारीखों का एलान करेगा।
10वीं का रिजल्ट छात्र के जीवन का पहला बड़ा पड़ाव होता है। अब सफल उम्मीदवार अपनी रुचि के अनुसार साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स स्ट्रीम में 11वीं कक्षा में दाखिला ले सकेंगे।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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