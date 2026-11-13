जम्मू कश्मीर बैंक में 1053 पदों पर बंपर भर्ती, बैंकिंग एसोसिएट और PO के लिए 26 नवंबर तक करें आवेदन
जम्मू कश्मीर बैंक ने बैंकिंग एसोसिएट और प्रोबेशनरी ऑफिसर के 1053 पदों पर भर्ती निकाली है। ग्रेजुएट उम्मीदवार 7 से 26 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
बैंक में पक्की नौकरी का इंतजार करने वालों के लिए खुशखबरी है। जम्मू-कश्मीर बैंक ने 1,053 पदों के लिए भर्ती का पिटारा खोल दिया है। आप ग्रेजुएट हैं और उम्र 20 से 30 साल के बीच है तो यह मौका हाथ से न जाने दें। आवेदन की आखिरी तारीख 26 नवंबर है।बैंक द्वारा जारी नोटिफिकेशन में बैंकिंग एसोसिएट के 1,033 पद हैं। ये पद जम्मू-कश्मीर के डोमिसाइल वालों के लिए हैं। प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी PO के 20 पद लद्दाख के डोमिसाइल वालों के लिए रखे गए हैं। आवेदन 7 नवंबर से शुरू हो चुके हैं। बैंक की वेबसाइट jkb.bank.in पर करियर सेक्शन में जाकर फॉर्म भरना होगा।
क्या है योग्यता
किसी भी विषय में ग्रेजुएशन चाहिए। डिग्री या मार्कशीट 26 नवंबर तक आपके पास होनी जरूरी है। फाइनल ईयर के छात्र इस बार आवेदन नहीं कर पाएंगे। यूनिवर्सिटी CGPA देती है तो उसे प्रतिशत में बदलकर भरना होगा। उम्र की गिनती 1 जनवरी 2026 से होगी। जन्म 1 जनवरी 1996 से 1 जनवरी 2006 के बीच होना चाहिए। छूट भी मिलेगी। SC और ST को 5 साल और OBC को 3 साल। दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 साल की राहत है। J&K बैंक से अप्रेंटिसशिप पूरी कर चुके उम्मीदवारों को एक साल अतिरिक्त छूट मिलेगी। लद्दाख के PO पद पर एक खास राहत भी है। लद्दाख सरकार के आदेश के तहत 2025 और 2026 की भर्तियों में पांच साल की अतिरिक्त छूट दी गई है। कुल उम्र 56 साल से ऊपर नहीं जानी चाहिए।
सैलरी कितनी मिलेगी
बैंकिंग एसोसिएट का शुरुआती बेसिक वेतन 24,050 रुपये महीना है। स्केल 24,050 से 64,480 रुपये तक जाता है। PO का बेसिक 48,480 रुपये से शुरू होकर 85,920 रुपये तक पहुंचता है। यह बेसिक पे है। हाथ में आने वाली रकम भत्तों और कटौती के हिसाब से बदलेगी।
आवेदन फीस
बैंकिंग एसोसिएट के लिए SC, ST, SEBC, दिव्यांग और पूर्व सैनिकों को 600 रुपये देने होंगे। बाकी सबके लिए फीस 800 रुपये है। PO के लिए आरक्षित वर्ग की फीस 1,000 रुपये और बाकी की 1,200 रुपये है। इन सब पर GST अलग से लगेगा। फीस वापस नहीं होगी। फीस जमा होने के बाद ही रजिस्ट्रेशन पूरा माना जाएगा।
चयन कैसे होगा
बैंकिंग एसोसिएट के लिए सिर्फ एक ऑनलाइन परीक्षा होगी। इसे IBPS कराएगा। परीक्षा अंग्रेजी में होगी और इसमें 100 सवाल आएंगे। कुल 100 अंक और 60 मिनट का समय मिलेगा। इंग्लिश के 30 सवाल होंगे। गणित के 35 और रीजनिंग के 35 सवाल होंगे। गलत जवाब पर एक चौथाई अंक कटेंगे। PO को तीन पड़ाव पार करने होंगे। पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी। फिर मुख्य परीक्षा जिसमें ऑब्जेक्टिव के साथ निबंध और कॉम्प्रिहेंशन का डिस्क्रिप्टिव पेपर भी है। आखिर में इंटरव्यू होगा। फाइनल मेरिट मेन्स और इंटरव्यू के 80:20 अनुपात से बनेगी। प्रारंभिक परीक्षा के अंक सिर्फ छंटनी के काम आएंगे। परीक्षा की तारीखें अभी घोषित नहीं हुई हैं। कॉल लेटर भी बाद में आएंगे। उम्मीदवारों को बैंक की वेबसाइट पर नजर रखनी होगी।
बॉन्ड और पोस्टिंग की शर्तें
बैंकिंग एसोसिएट को छह महीने की परख अवधि से गुजरना होगा। इसके साथ एक लाख रुपये का सर्विस बॉन्ड भी है। PO की परख अवधि दो साल की है और बॉन्ड दो लाख रुपये का है। दोनों पदों पर चुने गए लोगों को कम से कम पांच साल तक अपने शुरुआती जोन में ही रहना होगा।
जरूरी कागजात
दसवीं का प्रमाणपत्र और ग्रेजुएशन की मार्कशीट तैयार रखें। डोमिसाइल प्रमाणपत्र जरूरी है। आरक्षण लेने वालों को वैध कैटेगरी सर्टिफिकेट देना होगा। फोटो और हस्ताक्षर भी अपलोड करने होंगे। आवेदन की प्रिंट कॉपी और फीस की रसीद संभालकर रखें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
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