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झारखंड में शुरू होगा पूर्वी भारत का पहला सरकारी AME कोर्स, एयर होस्टेस ट्रेनिंग के लिए 30 जुलाई तक करें आवेदन

By Dheeraj Pal
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एएमई कोर्स में 60 सीटें निर्धारित की गई हैं। तीन वर्षीय इस कोर्स के लिए 6 लाख रुपये फीस होगी। शुल्क का भुगतान तीन वार्षिक किस्तों में 2-2 लाख रुपये के रूप में किया जाएगा।

झारखंड में शुरू होगा पूर्वी भारत का पहला सरकारी AME कोर्स, एयर होस्टेस ट्रेनिंग के लिए 30 जुलाई तक करें आवेदन

झारखंड जल्द ही पूर्वी भारत का पहला राज्य बनेगा, जहां सरकारी स्तर पर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग (एएमई) और एयर होस्टेस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट ने इन कोर्सों को शुरू करने की तैयारी कर ली है। दोनों कोर्स का शुभारंभ 15 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे।

एएमई कोर्स में 60 सीटें निर्धारित

एएमई कोर्स के संचालन के लिए झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट ने दिल्ली के मेसर्स वेन्योर के साथ एमओयू किया है। एयर होस्टेस प्रशिक्षण के लिए एआईएसईसीटी लिमिटेड भोपाल के साथ करार हुआ है। इन पाठ्यक्रमों का संचालन धनबाद में झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट के आधारभूत ढांचे पर पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर होगा। राज्य सरकार के अनुसार पाठ्यक्रमों के शुरू होने से झारखंड के साथ बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा व छत्तीसगढ़ आदि राज्यों के युवाओं को विमानन क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दूर-दराज के राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। एएमई कोर्स में 60 सीटें निर्धारित की गई हैं। तीन वर्षीय इस कोर्स के लिए 6 लाख रुपये फीस होगी। शुल्क का भुगतान तीन वार्षिक किस्तों में 2-2 लाख रुपये के रूप में किया जाएगा।

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मील का पत्थर साबित होगा पाठ्यक्रम

झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट के प्रबंध निदेशक कैप्टन एस.पी. सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर विमानन क्षेत्र में राज्य के युवाओं को नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग और एयर होस्टेस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम झारखंड के लिए मील का पत्थर साबित होंगे तथा देश में विमानन क्षेत्र के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

एयर होस्टेस प्रशिक्षण का आवेदन 30 तक

पाठ्यक्रमों का संचालन नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) की अनुमति मिलने पर शुरू होगा। एयर होस्टेस प्रशिक्षण के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 जुलाई है। अभ्यर्थी झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं।

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एयर होस्टेस ट्रेनिंग में 6 और 12 माह के कोर्स

एयर होस्टेस प्रशिक्षण के तहत छह माह और 12 माह अवधि के दो कोर्स संचालित होंगे। दोनों में 60-60 सीटें उपलब्ध रहेंगी। छह माह के कोर्स की फीस 1,00,500 व 12 माह के डिप्लोमा कोर्स की फीस 1,55,500 रुपये रखी गई है। इस शुल्क में ड्रेस, ग्रूमिंग किट और स्विमिंग प्रशिक्षण भी शामिल रहेगा।

किस तरह विद्यार्थियों को लाभ

- विद्यार्थियों के समय और खर्च दोनों की बचत होगी

-दूर-दराज के राज्यों में पढ़ाई करने से मिलेगी निजात

-झारखंड के साथ पड़ोसी राज्यों के युवा भी होंगे लाभान्वित

-फीस का भुगतान तीन वार्षिक किस्तों में कर सकेंगे विद्यार्थी

- मुख्यमंत्री नवंबर में राज्य स्थापना दिवस पर करेंगे पाठ्यक्रमों का शुभारंभ

- पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर संचालित होंगे पाठ्यक्रम

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संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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