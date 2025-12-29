Guruji Student Credit Card: गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, अब 15 रुपये लाख तक का मिलेगा एजुकेशन लोन

संक्षेप: Guruji Student Credit Card: झारखंड में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नये साल में कई बड़ी चुनौतियां सामने हैं। नए विश्वविद्यालयों की स्थापना, सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाने के साथ-साथ गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के दायरा को बढ़ाने का दबाव रहेगा।

Guruji Student Credit Card: झारखंड में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नये साल में कई बड़ी चुनौतियां सामने हैं। नए विश्वविद्यालयों की स्थापना, सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाने के साथ-साथ गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के दायरा को बढ़ाने का दबाव रहेगा। राज्य सरकार ने इसकी घोषणाएं पूर्व में ही कर दी है और इसे अब धरातल पर पूरी तरह से उतारना होगा, ताकि राज्य के छात्र-छात्राओं को इसका लाभ मिल सके। उच्च शिक्षा में झारखंड का सकल नामांकन अनुपात जीईआर 17 फीसदी है, जबकि राष्ट्रीय औसत 27.3 प्रतिशत है। राज्य सरकार ने अगले कुछ वर्षों में इसका लक्ष्य 30 फीसदी और 2035 तक 50 फीसदी जीईआर करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

दिव्यांगजन व पुनर्वास विश्वविद्यालय की स्थापना : झारखंड में दिव्यांगजन व अनाथ छात्र-छात्राओं के लिए राज्य सरकार दिव्यांगजन व पुनर्वास विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी। इसकी घोषणा की जा चुकी है। राज्य सरकार जल्द से जल्द पहल शुरू करेगी। झारखंड में स्किल यूनिवर्सिटी, रिसर्च यूनिवर्सिटी और जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की दिशा में कार्रवाई अंतिम रूप से चल रही है। इसके अलावा जमशेदपुर, गुमला और साहिबगंज में तीन राजकीय विश्वविद्याल की स्थापनी की जाएगी। इसकी प्रक्रिया भी विभागीय स्तर पर शुरू की जा चुकी है। साथ ही, राज्य में 16 डिग्री महाविद्यालयों की स्थापना होनी है। रांची, देवघर, चाईबासा में तीन संस्कृत विद्यालय विकसित किए जाएंगे। इसे प्राच्यविधा के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। झारखंड सरकार विश्वविद्यालय व कॉलेजों को स्टेट ऑफ आर्ट के रूप में विकसित करने की तैयारी में है।

गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का बढ़ाना है दायरा झारखंड में 10वीं-12वीं पास वैसे छात्र-छात्रा जो आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लागू की गयी है। इस योजना से देश के उत्कृष्ट संस्थानों में पढ़ने के लिए झारखंड के किसी भी छात्र-छात्रा को वित्तीय संसाधन की कमी नहीं होने दी जा रही है। इस योजना के तहत ऋण की राशि अधिकतम 15 लाख रुपये निर्धारित है। विद्यार्थियों को ऋण बैंकों के माध्यम से चार प्रतिशत साधारण ब्याज के दर से उपलब्ध कराया जा रहा है। लोन की राशि चुकाने के लिए पढ़ाई पूरी होने और नौकरी लगने के एक साल बाद से 15 साल का समय दिया जा रहा है। वर्तमान में इसके लिए 2530 आवेदन आए। इनमें 858 आवेदन एप्रुव हुए. जिनमें 733 सेंगसन हुए और 129 को राशि दे दी गई। इसके 1370 आवेदन पेंडिग रहे। राज्य सरकार इसके दायरा को बढ़ाना चाहती है और ज्यादा से ज्यादा छात्र-छात्राओं को इसका लाभ देना चाहती है।

सरकार की भावी योजनाएं 1. दिव्यांगजन व अनाथ छात्रों के लिए दिव्यांगजन व पुनर्वास विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी है

2. रांची, देवघर, चाईबासा में तीन संस्कृत विद्यालय होंगे विकसित, प्राच्यविधा का बनेंगे केंद्र

3. जमशेदपुर, गुमला व साहेबगंज में तीन राजकीय विवि, राज्य में 16 डिग्री महाविद्यालयों की स्थापना

4. झारखंड में स्थापित होनी है स्किल यूनिवर्सिटी, रिसर्च यूनिवर्सिटी और जनजातीय विश्वविद्यालय