झारखंड के सभी छात्रों को अब NAD-ABC प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगी डिग्रियां, कॉलेजों को दिए गए डेटाशीट अपलोड करने के निर्देश

झारखंड में सभी छात्रों के लिए डिग्री प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाने की दिशा में काम शुरू हो चुका है। छात्रों की डिग्रियां अब NAD-ABC प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे।

झारखंड में सभी छात्रों के लिए डिग्री प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाने की दिशा में काम शुरू हो चुका है। छात्रों की डिग्रियां अब NAD-ABC प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे। झारखंड के सभी सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों, स्वायत्त संस्थानों और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों को वर्ष 2025 के छात्रों के शैक्षणिक रिकॉर्ड 30 जून तक राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी-अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (NAD-ABC) प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने होंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के उच्चतर शिक्षा विभाग के निर्देशों के बाद झारखंड उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने सभी संस्थानों को तय समयसीमा के भीतर यह काम पूरा करने को कहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत शुरू की गई अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (ABC) व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए सभी संस्थानों के लिए छात्रों का 100 प्रतिशत डेटा समय पर अपलोड करना जरूरी किया गया है।

कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे अपलोड मंत्रालय ने राज्यों को सूचित किया है कि 2025 से संबंधित अंकपत्र, ग्रेडशीट व उनसे संबंधित क्रेडिट डेटा को नैड-एबीसी प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना अनिवार्य है। तय समय के बाद यह सुविधा बंद कर दी जाएगी। हालांकि, विशेष परिस्थिति में पहले से अपलोड रिकॉर्ड में सुधार नैड-एबीसी की तय प्रक्रिया के तहत हो सकेगा। कहा गया है अपार आईडी के साथ शैक्षणिक रिकॉर्ड का समय पर अपलोड होना एबीसी व्यवस्था के प्रभावी संचालन के लिए जरूरी है।

प्राइवेट कॉलेजों को भी निर्देश इसी क्रम में झारखंड के उच्च शिक्षा निदेशक सुधीर बाड़ा ने सभी राजकीय, निजी विश्वविद्यालयों, बिड़ला प्रौद्योगिकी संस्थान (बीआईटी) मेसरा, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ (एनयूएसआरएल) रांची, राष्ट्रीय खनन, धातुकर्म एवं सामग्री प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएएमटी) रांची सहित मारवाड़ी कॉलेज वीमेंस कॉलेज, सेंट जेवियर्स कॉलेज और एक्सआईटीई गम्हरिया को निर्देशित किया कि वे सभी पात्र विद्यार्थियों का एबीसी-आई/अपार आईडी निर्माण सुनिश्चित करें और परीक्षा वर्ष 2025 के शैक्षणिक रिकॉर्ड और क्रेडिट डेटा को तय समय में पोर्टल पर अपलोड करें।

10 जून को रिकॉर्ड अपडेट की स्थिति बतानी होगी उप निदेशक डॉ अजय राज खलखो की ओर से जारी पत्र में सभी संस्थानों को निर्देश दिया गया है कि वे 10 जून की शाम 5 बजे तक परीक्षा वर्ष 2025 के शैक्षणिक रिकॉर्ड अद्यतन की नवीनतम स्थिति निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराएं। इसके लिए एक गूगल शीट भी साझा की गई है।

संस्थानों से क्या-क्या जानकारी मांगी गई संस्थानों से मांगी गई जानकारी में परीक्षा वर्ष 2025 (1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक) के दौरान घोषित परिणामों वाले विद्यार्थियों की संख्या, डिप्लोमा, स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर पर नैड-एबीसी प्लेटफॉर्म पर अपलोड की गई मार्कशीट और डिग्रियों का विवरण शामिल है। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि समीक्षा बैठक के दौरान नैड-एबीसी की तकनीकी सहायता टीम उपस्थित रहेगी, जो संस्थानों की जिज्ञासाओं और तकनीकी समस्याओं का समाधान करेगी।

11 जून को होगी समीक्षा बैठक कार्य प्रगति की समीक्षा के लिए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग 11 जून को योजना भवन में समीक्षा बैठक करेगा। इसमें राजकीय व निजी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक और नैड-एबीसी नोडल अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य की गई है। बैठक में परीक्षा वर्ष 2025 के शैक्षणिक रिकॉर्ड अपलोडिंग की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की जाएगी और संस्थानों के समक्ष आनेवाली तकनीकी व प्रशासनिक समस्याओं के समाधान पर चर्चा होगी। विभाग ने ऑनलाइन सहभागिता के लिए गूगल मीट लिंक भी उपलब्ध कराया है।