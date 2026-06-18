झारखंड माध्यमिक आचार्य के 11 विषयों का रिजल्ट जारी, 203 उम्मीदवार हुए चयनित

जेएसएससी ने बुधवार को झारखंड माध्यमिक आचार्य नियुक्ति परीक्षा के 11 विषयों का परिणाम जारी कर दिया है। इन विषयों में 203 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। बड़ी संख्या में पद रिक्त भी रह गए हैं।

जेएसएससी ने बुधवार को झारखंड माध्यमिक आचार्य नियुक्ति परीक्षा के 11 विषयों का परिणाम जारी कर दिया है। इन विषयों में 203 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। बड़ी संख्या में पद रिक्त भी रह गए हैं।

जेएसएससी ने स्पष्ट किया है कि कुछ अभ्यर्थियों का परिणाम प्रमाणपत्रों का सत्यापन नहीं होने या अन्य कारणों से लंबित है। परिणाम में संताली में 55, हो में 15, कुरमाली में आठ, कुडुख में 16, मुंडारी में 11, पंचपरगनिया में 10,उड़िया में दो, बंगला में 13, नागपुरी में 18, उर्दू में 39 व खोरठा में 17 अभ्यर्थी सफल हैं। 1,373 पदों पर नियुक्ति होनी है।

श्रेणीवार चयनित: संताली में अनारक्षित 34, एसटी 20, अत्यंत पिछड़ा 1, हो में अनारक्षित 11, एसटी 4, कुरमाली में अनारक्षित 5, एसटी 3, कुडुख में अनारक्षित 10, एसटी 5, एससी 1, मुंडारी में अनारक्षित 7, एसटी 4, उड़िया में अनारक्षित 2, पंचपरगनिया अनारक्षित 5, एसटी 3, एससी 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1, बंगला अनारक्षित 8, एसटी 1, एससी 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1, आर्थिक रूप से कमजोर 2, खोरठा में अना। 8, एसटी 5, एससी 2, अत्यंत पिछड़ा 1, पिछड़ा वर्ग 1, नागपुरी अनारक्षित 9, एसटी-5, एससी-2, अत्यंत पिछड़ा 1, आर्थिक रूप से कमजोर-2 और उर्दू में अनारक्षित-30, एससी-2, अत्यंत पिछड़ा वर्ग-2, पिछड़ा वर्ग-3, आर्थिक रूप से कमजोर-2।

दोबारा परीक्षा में रोक से इनकार इससे पहले माध्यमिक आचार्य नियुक्ति विवाद के मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की आठ और नौ मई को होने वाली पुनर्परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने कहा कि इच्छुक अभ्यर्थी पुनर्परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। साथ ही अदालत ने राज्य सरकार और जेएसएससी को जून 2026 तक परीक्षा परिणाम जारी करने का भी निर्देश दिया था। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और जेएसएससी की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा था। उन्होंने कोर्ट को बताया कि उक्त परीक्षा कंप्यूटर आधारित थी, जिसमें करीब 24 हजार अभ्यर्थी शामिल हुए थे।