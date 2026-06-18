झारखंड माध्यमिक आचार्य के 11 विषयों का रिजल्ट जारी, 203 उम्मीदवार हुए चयनित
जेएसएससी ने बुधवार को झारखंड माध्यमिक आचार्य नियुक्ति परीक्षा के 11 विषयों का परिणाम जारी कर दिया है। इन विषयों में 203 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। बड़ी संख्या में पद रिक्त भी रह गए हैं।
जेएसएससी ने बुधवार को झारखंड माध्यमिक आचार्य नियुक्ति परीक्षा के 11 विषयों का परिणाम जारी कर दिया है। इन विषयों में 203 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। बड़ी संख्या में पद रिक्त भी रह गए हैं।
जेएसएससी ने स्पष्ट किया है कि कुछ अभ्यर्थियों का परिणाम प्रमाणपत्रों का सत्यापन नहीं होने या अन्य कारणों से लंबित है। परिणाम में संताली में 55, हो में 15, कुरमाली में आठ, कुडुख में 16, मुंडारी में 11, पंचपरगनिया में 10,उड़िया में दो, बंगला में 13, नागपुरी में 18, उर्दू में 39 व खोरठा में 17 अभ्यर्थी सफल हैं। 1,373 पदों पर नियुक्ति होनी है।
श्रेणीवार चयनित: संताली में अनारक्षित 34, एसटी 20, अत्यंत पिछड़ा 1, हो में अनारक्षित 11, एसटी 4, कुरमाली में अनारक्षित 5, एसटी 3, कुडुख में अनारक्षित 10, एसटी 5, एससी 1, मुंडारी में अनारक्षित 7, एसटी 4, उड़िया में अनारक्षित 2, पंचपरगनिया अनारक्षित 5, एसटी 3, एससी 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1, बंगला अनारक्षित 8, एसटी 1, एससी 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1, आर्थिक रूप से कमजोर 2, खोरठा में अना। 8, एसटी 5, एससी 2, अत्यंत पिछड़ा 1, पिछड़ा वर्ग 1, नागपुरी अनारक्षित 9, एसटी-5, एससी-2, अत्यंत पिछड़ा 1, आर्थिक रूप से कमजोर-2 और उर्दू में अनारक्षित-30, एससी-2, अत्यंत पिछड़ा वर्ग-2, पिछड़ा वर्ग-3, आर्थिक रूप से कमजोर-2।
दोबारा परीक्षा में रोक से इनकार
इससे पहले माध्यमिक आचार्य नियुक्ति विवाद के मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की आठ और नौ मई को होने वाली पुनर्परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने कहा कि इच्छुक अभ्यर्थी पुनर्परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। साथ ही अदालत ने राज्य सरकार और जेएसएससी को जून 2026 तक परीक्षा परिणाम जारी करने का भी निर्देश दिया था। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और जेएसएससी की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा था। उन्होंने कोर्ट को बताया कि उक्त परीक्षा कंप्यूटर आधारित थी, जिसमें करीब 24 हजार अभ्यर्थी शामिल हुए थे।
वहीं, जांच में 2819 अभ्यर्थियों के आईपी एड्रेस में हैकिंग संबंधी अनियमितता पाई गई, जिसके आधार पर आयोग ने इन अभ्यर्थियों की पुनर्परीक्षा आठ और नौ मई को कराने का निर्णय लिया है। सभी संबंधित अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है। प्रार्थी अर्चना कुमारी और अन्य की ओर से कोर्ट को बताया गया कि बिना दोषी अभ्यर्थियों और परीक्षा केंद्र के जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान किए सभी 2819 अभ्यर्थियों को पुनर्परीक्षा में शामिल होने के लिए बाध्य करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है। उनका कहना था कि वे किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों (अनफेयर मींस) के इस्तेमाल में शामिल नहीं रहे हैं, फिर भी उन्हें दंडात्मक कार्रवाई के दायरे में लाया जा रहा है। प्रार्थियों ने आग्रह किया कि आयोग पहले कथित अनियमितताओं में शामिल व्यक्तियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करे।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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