अप्रैल में ही झारखंड में गर्मी का अटैक, लू के कहर से बदला स्कूल का समय; आपके राज्य का क्या हाल
school timing change heatwave: झारखंड में तेज गर्मी और हीटवेव के खतरे को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। बच्चों की सुरक्षा के लिए अब मॉर्निंग शिफ्ट में कक्षाएं चल रही हैं।
school timing change heatwave: अप्रैल का महीना अभी पूरा भी नहीं हुआ गर्मी ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। सुबह से ही सूरज की किरणें इतनी तेज हो जाती हैं कि दोपहर तक हालात बेकाबू लगने लगते हैं। सड़कों पर सन्नाटा सा छा जाता है और लोग बिना जरूरत घर से निकलने से बच रहे हैं। सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर पड़ रहा है, जिन्हें हर दिन स्कूल जाने के लिए इस झुलसाती धूप का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति को देखते झारखंड राज्य सरकार ने स्कूलों को मॉर्निंग शिफ्ट करने का निर्देश दिया है। झारखंड में केजी से आठवीं तक के बच्चों की कक्षाएं सुबह 7 बजे से 11.30 बजे तक चलेंगे। जबकि 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए 7 बजे से 12 बजे तक का समय तय किया गया है।
फिलहाल देश के कई राज्यों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। भीषण गर्मी का असर सिर्फ आम लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि स्कूली बच्चों के लिए यह बड़ा खतरा बनता जा रहा है। हालात को देखते हुए स्कूलों ने तुरंत कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। कहीं कक्षाएं सुबह जल्दी लगाई जा रही हैं, तो कहीं पढ़ाई के घंटे घटा दिए गए हैं, ताकि बच्चों को दोपहर की तेज और खतरनाक धूप से बचाया जा सके।
ओडिशा और तेलंगाना में खास इंतजाम
ओडिशा में सरकार ने कई जिलों में स्कूलों की टाइमिंग आधिकारिक तौर पर बदल दी है। अब स्कूल सुबह जल्दी खुल रहे हैं और दोपहर से पहले ही छुट्टी कर दी जा रही है। वहीं तेलंगाना में भी गर्मी का असर काफी तेज है। यहां स्कूलों में ‘वॉटर ब्रेक’ अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि बच्चे समय-समय पर पानी पीते रहें। इसके साथ ही स्कूल परिसरों में छाया वाली जगहों का इंतजाम किया गया है और सबसे गर्म समय में बच्चों की बाहरी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों में भी इसी तरह के एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं।
कई राज्यों ने जारी की एडवाइजरी
राज्य सरकारों और स्कूल प्रबंधन ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर सख्त एडवाइजरी जारी की है। स्कूलों में साफ पीने के पानी, बेहतर वेंटिलेशन और प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। दोपहर की धूप में असेंबली और खेलकूद गतिविधियों को कई जगहों पर बंद कर दिया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस मौसम में बच्चों में डिहाइड्रेशन, थकान, चक्कर और लू लगने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में बच्चों को ज्यादा तरल पदार्थ जैसे नींबू पानी, छाछ, ओआरएस और नारियल पानी देना जरूरी है। साथ ही हल्के रंग के सूती कपड़े पहनाने और तेज धूप से बचाने की सलाह दी जा रही है। आने वाले दिनों में हीटवेव और बढ़ने की आशंका के बीच, स्कूलों को लेकर और सख्त फैसले भी लिए जा सकते हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव