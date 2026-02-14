झारखंड के पॉलीटेक्निक कॉलेजों का सिलेबस बदलेगा, संस्थानों को NBA से मान्यता दिलाने की तैयारी
झारखंड के राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेजों के सिलेबस में बदलाव की तैयारी की जा रही है। उसे जॉब ओरिएंटेड बनाया जाएगा। सभी राजकीय इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक संस्थानों में शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों के रिक्त पद भरे जाएंगे।
झारखंड के राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेजों के सिलेबस में बदलाव की तैयारी की जा रही है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग सभी 17 राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों के जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण की व्यापक योजना पर काम कर रहा है। आगामी बजट में इससे जुड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं किए जाने की पूरी संभावना है। बदलाव के पीछे पारंपरिक डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को आधुनिक और रोजगारोन्मुखी बनाना है। जानकारी के अनुसार, वर्ष 2030 तक राज्य के पॉलीटेक्निक संस्थानों को राष्ट्र स्तरीय बनाने का लक्ष्य है। इसके तहत नामांकन क्षमता बढ़ाने, आधारभूत संरचना सुदृढ़ करने तथा पाठ्यक्रमों को “जीरो डिफिशिएंट” बनाकर राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) से मान्यता दिलाने की तैयारी है। सबसे अहम बदलाव सिलेबस में होगा। डिप्लोमा कोर्स को वर्तमान बाजार और उद्योग की मांग के अनुरूप बनाया जाएगा।
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार ने हाल में बजट की तैयारियों को लेकर प्रधान सचिव राहुल पुरवार की मौजूदगी में विभागीय समीक्षा के क्रम में स्पष्ट कहा है कि तकनीकी शिक्षा को केवल पारंपरिक सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल शाखाओं तक सीमित रखना अब पर्याप्त नहीं रखा जा सकता है। उद्योगों में तेजी से बदलती तकनीक के अनुरूप प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करना समय की मांग है। इसी उद्देश्य से पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में इनोवेशन हब स्थापित करने तथा अनुसंधान एवं प्रोटोटाइपिंग की सुविधा विकसित करने की दिशा में कार्यों को गति दी जाएगी।
सिलेबस में ये बदलाव
प्रौद्योगिकी के नए उभरते क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। जैसे- ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वर्चुअल एवं ऑगमेंटेड रियलिटी, ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबिलिटी इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स तथा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आदि में नई शाखाएं।
विद्यार्थियों को ये लाभ होंगे
- सभी राजकीय इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक संस्थानों में शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों के रिक्त पद भरे जाएंगे।
- पॉलीटेक्निक संस्थान कौशल आधारित तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में नई पहचान बना पाएंगे।
- राज्य के हजारों डिप्लोमा विद्यार्थियों के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।
