झारखंड जैक बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षाएं 5 फरवरी से, 8वीं 9वीं 11वीं के एग्जाम फरवरी अंत में
झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) की ओर से आयोजित मैट्रिक और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं फरवरी के पहले हफ्ते से शुरू होगी। ये परीक्षाएं फरवरी के तीसरे सप्ताह तक चलेंगी।
JAC 10th 12th Exam 2027 dates: झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) की ओर से आयोजित मैट्रिक और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं फरवरी के पहले हफ्ते (संभवत: पांच फरवरी 2027) से शुरू होगी। ये परीक्षाएं फरवरी के तीसरे सप्ताह तक चलेंगी। इसके लिए 12 नवंबर से आवेदन भरे जाएंगे। 26 नवंबर तक बिना विलंब शुल्क के और 27 नवंबर से चार दिसंबर तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन लिया जाएगा। जैक ने इसके लिए दिशा-निर्देश जारी किया है।
मैट्रिक और इंटर बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर जैक ने तैयारी शुरू कर दी है। जैक फरवरी 2027 में ही मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा समाप्त करने का शिड्यूल तैयार कर रहा है। अप्रैल के अंत तक मैट्रिक समेत इंटरमीडिएट के तीनों संकायों विज्ञान, कला और वाणिज्य के परिणाम भी जारी किए जाएंगे। इस माह के अंत तक परीक्षा का शिड्यूल भी जारी कर दिया जाएगा।
राज्यभर से 7.50 लाख परीक्षार्थी होंगे शामिल
झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट में 7.50 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल होंगे। मैट्रिक में करीब 4.30 लाख छात्र-छात्राएं, जबकि इंटरमीडिएट के तीनों संकायों को मिलाकर 3.30 लाख छात्र-छात्राएं आवेदन कर सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भी इन्हीं संख्या के आस-पास छात्र-छात्राएं परीक्षा में शामिल होते रहे हैं।
फरवरी के अंत में आठवीं, नौवीं व 11वीं की परीक्षाएं
जैक फरवरी के अंतिम सप्ताह में आठवीं, नौवीं और 11वीं की परीक्षा भी ओएमआर शीट पर लेगा। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के निर्धारित परीक्षा केंद्रों में ही नौवीं और 11वीं की परीक्षाएं होंगी। इसको लेकर भी जैक को अलग से तैयारी करनी होगी। सरकार ने जैक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 की आठवीं, नौवीं और 11वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा का परीक्षाफल हर हाल में 31 मार्च 2027 से पहले प्रकाशित कर लिया जाए, ताकि इससे छात्रों को अगली कक्षा में प्रोग्रेशन और नामांकन में कोई व्यवधान या विलंब का सामना नहीं करना पड़े। साथ ही छात्रों का एकेडमिक लॉस नहीं हो।
बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट अप्रैल में जारी करने की तैयारी
नवंबर अंत तक जारी किया जाएगा परीक्षा का शिड्यूल
8वीं, 9वीं व 11वीं की परीक्षाएं ओएमआर शीट पर होंगी
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
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