7वीं और 10वीं पास के लिए 772 होमगार्ड पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक, 26 अक्टूबर तक करें अप्लाई
झारखंड में 7वीं और 10वीं पास के लिए 772 होमगार्ड पदों पर आवेदन की आखिरी तारीख 26 अक्टूबर 2026 नजदीक है। इच्छुक अभ्यर्थी तुरंत deoghar.nic.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।
अगर आप कम शैक्षणिक योग्यता के साथ एक सुरक्षित और सम्मानजनक सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। झारखंड गृह रक्षा वाहिनी द्वारा देवघर जिले में होमगार्ड के 772 पदों पर निकाली गई बंपर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में है। इस भर्ती में शामिल होने की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर 2026 तय की गई है। जिन योग्य अभ्यर्थियों ने अभी तक अपना फॉर्म सबमिट नहीं किया है, वे बिना समय गंवाए आधिकारिक पोर्टल deoghar.nic.in पर जाकर तुरंत अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं।
वैकेंसी डिटेल्स
इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 772 पदों को भरा जाएगा, जिसको इस प्रकार बांटा गया है-
ग्रामीण होम गार्ड : 634 पद
शहरी होम गार्ड : 138 पद
इस भर्ती में महिला अभ्यर्थियों के लिए 50 प्रतिशत पद आरक्षित किए गए हैं। इसके अलावा, महिला कोटा के अंतर्गत 5 प्रतिशत पद विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के लिए आरक्षित रखे गए हैं।
पात्रता और आयु सीमा
शैक्षणिक योग्यता: ग्रामीण क्षेत्रों के लिए न्यूनतम योग्यता 7वीं पास रखी गई है, जबकि शहरी होम गार्ड पदों के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं (मैट्रिक) पास होनी अनिवार्य है।
आवासीय योग्यता: ग्रामीण पदों के लिए आवेदक को देवघर जिले के संबंधित प्रखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए। वहीं, शहरी पदों के लिए देवघर के शहरी क्षेत्र का निवासी होना आवश्यक है।
आयु सीमा: आवेदकों की न्यूनतम आयु 19 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है। आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी।
शारीरिक मानक और चयन प्रक्रिया
होम गार्ड भर्ती के लिए चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा और अन्य योग्यताओं के आधार पर किया जाएगा।
शारीरिक मानक: सामान्य, ओबीसी और बीसी वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम लंबाई 162 सेमी और एससी/एसटी के लिए 157 सेमी होना आवश्यक है। सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम लंबाई 148 सेमी तय की गई है।
शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET): इसमें 1 मील (1.6 किमी) की दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद और शॉट पुट गोला फेंक शामिल होंगे। प्रदर्शन के आधार पर अंक दिए जाएंगे।
हिंदी लेखन परीक्षा: शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा देनी होगी, जिसका कुल 100 अंक और न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 30 है। जो केवल अर्हकारी क्वीलिफाइंग नेचर की होगी।
तकनीकी दक्षता परीक्षा: शहरी तकनीकी पदों के लिए अलग से तकनीकी ज्ञान की परीक्षा ली जाएगी।
आवेदन शुल्क और आवेदन का तरीका
आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को 200 रुपये के आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट deoghar.nic.in या JAP-IT पोर्टल पर जाएं, 'Home Guard Recruitment 2026' लिंक पर क्लिक कर अपना रजिस्ट्रेशन करें, डिटेल्स दर्ज करें, शुल्क का भुगतान करें और 26 अक्टूबर से पहले अपना फॉर्म सबमिट कर प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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