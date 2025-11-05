Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़Jharkhand Home Guard Recruitment 2025 for 737 posts 7th pass can apply online from 18 November Naukri
Jharkhand Home Guard Vacancy 2025 : 7वीं पास के लिए 737 होमगार्ड पदों पर निकली भर्ती, 18 नवंबर से करें अप्लाई

Jharkhand Home Guard Vacancy 2025 : 7वीं पास के लिए 737 होमगार्ड पदों पर निकली भर्ती, 18 नवंबर से करें अप्लाई

संक्षेप: Jharkhand Home Guard Vacancy 2025: अगर आप 7वीं या 10वीं पास हैं तो आपके लिए होमगार्ड के 737 पदों पर नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। युवाओं के लिए होमगार्ड के पदों पर बंपर वैकेंसी निकाली गई है।

Wed, 5 Nov 2025 11:15 PMPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Jharkhand Home Guard Recruitment 2025: अगर आप 7वीं या 10वीं पास हैं तो आपके लिए होमगार्ड के 737 पदों पर नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। झारखंड गृह रक्षा वाहिनी की ओर से युवाओं के लिए होमगार्ड के पदों पर बंपर वैकेंसी निकाली गई है। आवेदन प्रक्रिया 18 नवंबर 2025 से शुरू की जाएगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 दिसंबर, 2025 तय की गई है। आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को recruitment.jharkhand.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वैकेंसी डिटेल्स-

1. ग्रामीण गृह रक्षक- 667 पद

2. शहरी गृह रक्षक- 70 पद

होमगार्ड पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति दुमका मुफस्सिल, काठीकुण्ड, गोपीकान्दर, शिकारीपाड़ा, रानेश्वर, मसलिया, जामा, जरमुण्डी, सरैयाहाट और रामगढ़ प्रखंड में की जाएगी।

Jharkhand Home Guard Recruitment 2025 Notification Link

शैक्षणिक योग्यता-

1. ग्रामीण गृह रक्षक पदों के लिए उम्मीदवार ने कम से कम 7वीं पास एवं उच्चतर संबंधित पढ़ाई की होनी चाहिए।

2. शहरी गृह रक्षक पदों के लिए उम्मीदवार ने कम से कम 10वीं पास एवं उच्चतर संबंधित पढ़ाई की होनी चाहिए।

आयु सीमा-

आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 19 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है। उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 जनवरी 2025 को आधार बनाकर की जाएगी।

चयन प्रक्रिया-

उम्मीदवारों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा, हिन्दी लेखन और तकनीकी दक्षता परीक्षा (केवल शहरी गृह रक्षक के लिए) के आधार पर किया जाएगा।

भर्ती के लिए कैंडिडेट कैसे अप्लाई करें-

1. सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट recruitment.jharkhand.gov.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।

4. इसके बाद आपको लॉग इन कर एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा।

5. अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कीजिए और इसके बाद अपनी फीस जमा कीजिए।

6. इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए और भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भर्ती के लिए योग्यता और शैक्षणिक योग्यता को जरूर चेक करें। ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
jharkhand home guard Home Guard Jobs News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।