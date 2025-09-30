Jharkhand Home Guard Vacancy 2025 : 7वीं पास के लिए 510 होमगार्ड पदों पर निकली भर्ती, 24 अक्टूबर से करें अप्लाई

Jharkhand Home Guard Vacancy 2025: अगर आप 7वीं या 10वीं पास हैं तो आपके लिए होमगार्ड के 510 पदों पर नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। युवाओं के लिए होमगार्ड के पदों पर बंपर वैकेंसी निकाली गई है।

Jharkhand Home Guard Recruitment 2025: अगर आप 7वीं या 10वीं पास हैं तो आपके लिए होमगार्ड के 510 पदों पर नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। झारखंड गृह रक्षा वाहिनी की ओर से युवाओं के लिए होमगार्ड के पदों पर बंपर वैकेंसी निकाली गई है। आवेदन प्रक्रिया 24 अक्टूबर 2025 से शुरू की जाएगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 नवंबर, 2025 तय की गई है। आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को simdega.nic.in वेबसाइट पर जाना होगा।

वैकेंसी डिटेल्स- 1. ग्रामीण गृह रक्षक- 467 पद

2. शहरी गृह रक्षक- 43 पद

होमगार्ड पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति सिमडेगा, कोलेबिरा, बानो, जलडेगा, ठेठई टांगर, बोलबा, कुरडेग, केरसई, पाकरटांड़ और बॉसजोर प्रखंड में की जाएगी।

शैक्षणिक योग्यता- 1. ग्रामीण गृह रक्षक पदों के लिए उम्मीदवार ने कम से कम 7वीं पास एवं उच्चतर संबंधित पढ़ाई की होनी चाहिए।

2. शहरी गृह रक्षक पदों के लिए उम्मीदवार ने कम से कम 10वीं पास एवं उच्चतर संबंधित पढ़ाई की होनी चाहिए।

आयु सीमा- आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 19 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है। उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 जनवरी 2025 को आधार बनाकर की जाएगी।

चयन प्रक्रिया- उम्मीदवारों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा, हिन्दी लेखन और तकनीकी दक्षता परीक्षा (केवल शहरी गृह रक्षक के लिए) के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन शुल्क- आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को 200 रुपये के आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा।

भर्ती के लिए कैंडिडेट कैसे अप्लाई करें- 1. सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट simdega.nic.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।

4. इसके बाद आपको लॉग इन कर एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा।

5. अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कीजिए और इसके बाद अपनी फीस जमा कीजिए।

6. इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए और भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए।