Jharkhand Home Guard Recruitment 2025: न कोई बड़ी डिग्री, न इंटरव्यू; सिर्फ 7वीं पास पा सकेंगे सरकारी वर्दी

झारखंड होम गार्ड भर्ती 2025 के लिए 510 पदों पर ऑनलाइन आवेदन शुरू। इच्छुक उम्मीदवार 24 अक्टूबर 2025 से 07 नवंबर 2025 तक simdega.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 3 Oct 2025 07:25 PM
Jharkhand Home Guard Recruitment 2025: झारखंड होम गार्ड ने 510 होम गार्ड पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जो 10वीं या 7वीं पास हैं, वे इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 467 पद और शहरी क्षेत्रों के लिए 43 पद उपलब्ध हैं।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 24 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी और अंतिम तिथि 07 नवंबर 2025 रखी गई है। उम्मीदवार अपने आवेदन फॉर्म को झारखंड होम गार्ड की आधिकारिक वेबसाइट simdega.nic.in पर भर सकते हैं।

Jharkhand Home Guard Recruitment 2025: क्या होनी चाहिए योग्यता और आयु सीमा

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम योग्यता 10वीं या 7वीं पास होना आवश्यक है। आयु सीमा 01 जनवरी 2025 को आधार मानते हुए 19 से 40 वर्ष रखी गई है। आरक्षित वर्गों को नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी।

Jharkhand Home Guard Recruitment 2025: क्या होगा आवेदन शुल्क

सभी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 200 रुपये निर्धारित किया गया है। भुगतान ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया जाएगा।

Jharkhand Home Guard Recruitment 2025: क्या है चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन योग्यता, फिजिकल टेस्ट और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। यह भर्ती उन सभी उम्मीदवारों के लिए बेहतरीन अवसर है जो सुरक्षा और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं।

